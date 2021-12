Milenials (2)

Por desgracia, conozco a varios tipos así. Es un retrato ingrato, pero preciso.

Tomado de: When Idiocy Becomes Hardwired, by Jeff Thomas, en International Man.

”Por supuesto, sería fácil simplemente engañar a estos jóvenes adultos como mutantes emocionales, narcisistas rencorosos, que no pueden sobrevivir a la escuela sin la provisión de espacios seguros, galletas, cachorros y sesiones de abrazos por parte de la escuela.

Las generaciones anteriores de estudiantes (incluida la mía) a menudo se sentían intimidadas cuando se les presentaban libros de texto que tenían títulos como Elementos de cálculo y Geometría analítica. Pero tales libros tenían su propósito. Formaban parte de lo que había que afrontar para estar preparados para el mundo adulto de la tecnología en constante expansión.

Además, se esperaba que cualquier alumno estuviera preparado para aprender (en la universidad, si no lo había hecho ya en casa), a considerar todos los puntos de vista, incluidos los menos apetecibles. En las clases de debate, se esperaba que él tomara cualquier lado de cualquier argumento y lo discutiera lo mejor que pudiera.

En gran medida, estos requisitos han desaparecido de las instituciones de educación superior y, en su lugar, las universidades ofrecen libros para colorear, Play-Doh y armarios para llorar.

Al mismo tiempo que se crea una generación de ‘copos de nieve’, se enfrentan las mismas jurisdicciones que los están creando de manera más prominente (la UE, EU, Canadá, etc.), no sólo una generación de adultos jóvenes que han sufrido un desmayo cuando se le desafía de alguna manera. Se enfrentan a un colapso económico y político internacional de proporciones épicas.

Varias generaciones de líderes empresariales y políticos han creado la burbuja de ‘patear la lata’ más grande que el mundo haya presenciado.

No podemos precisar el día en que esta burbuja explotará, pero parece que ahora podemos estar bastante cerca, ya que aquellos que han estado pateando la lata se han quedado sin los medios para continuar.

El enfoque de una crisis es doblemente preocupante, ya que, históricamente, cada vez que generaciones de personas mayores destruyen su economía desde adentro, invariablemente corresponde a la generación más joven sacar al país de los escombros resultantes.

Nunca en la historia se ha presentado una crisis de tan grandes proporciones y, sin embargo, nunca en la historia la desafortunada generación que heredará el daño ha sido tan inequívocamente incapaz de hacer frente a ese daño.

Por desagradable que sea aceptarlo, no hay solución para la idiotez. Cualquier sociedad que haya programado a una generación de sus hijos para que no puedan afrontar la situación, encontrará que esa generación será una generación perdida.

De hecho, será la siguiente generación, la que ha crecido durante las secuelas del colapso, la que necesariamente desarrollará las habilidades necesarias para hacer frente a una recuperación real.

Entonces, ¿significa eso que el mundo estará sumido en el caos durante más de una generación antes de que el próximo grupo de personas pueda ser criado para hacer frente?

Bueno, no. De hecho, eso ya está sucediendo. En Europa, donde existe la tendencia millennial, los europeos occidentales han crecido mimados e incapaces, mientras que los europeos del este, que han experimentado guerras y dificultades, están creciendo para ser bastante capaces de manejar cualquier dificultad que se les presente. Asimismo, en Asia, el porcentaje de jóvenes que se está educando para que comprendan que pronto deben asumir la responsabilidad del futuro es bastante elevado.

Y en otras partes del mundo, fuera del ámbito de la Unión Europea, EU, Canadá, etc, lo mismo es en gran medida cierto.

Como ha sido siempre cierto a lo largo de la historia, la civilización no se detiene. Es una ‘fiesta móvil’ que simplemente cambia las ubicaciones geográficas de una era a otra”.