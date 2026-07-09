Mirar de frente la desaparición forzada

Los casos de Roxana Guzmán y Alex Serna nos documentan la creciente dificultad para ejercer el periodismo o el activismo ambiental en el nivel local, pues los caciques resuelven con violencia aquello que los incomoda mientras la impunidad los abraza.

Después de más de un mes de que muchos vimos un video aterrador que da cuenta de cómo sujetos armados allanan la vivienda de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, se ha confirmado que sus restos han sido identificados. Es monstruoso. Pero, además, las investigaciones apuntan a que los autores fueron grupos criminales en complicidad o colaboración con policías municipales. Justo lo que se señala como modus operandi en el informe de la ONU sobre desaparición forzada. En estos días también se confirmó la muerte de un activista especializado en temas de medio ambiente, Alex Serna, ocurrida en Guerrero, quien estaba desaparecido desde el 20 de junio. Lo que estos dos casos nos documentan es la creciente dificultad para ejercer el periodismo o el activismo ambiental en el nivel local: los caciques resuelven con violencia aquello que les incomoda, y la impunidad los abraza. Por otro lado, en Jalisco secuestraron a tres adolescentes en Guadalajara, y en Puerto Vallarta, a otros tres jóvenes, lo que confirma que el esquema de reclutamiento que se reveló tras el escándalo del Rancho Izaguirre sigue siendo una práctica común en aquella entidad. Mientras tanto, aquí se sigue queriendo minimizar el problema, se pretende encapsular a los colectivos de madres buscadoras, los encuentros son cada día más ríspidos y no parece haber una ruta de atención al problema.

Reconocer responsabilidades nunca ha sido un hábito