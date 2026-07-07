ONU-DH expresa consternación por asesinatos de periodistas en Veracruz y Guerrero

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó su consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida en el municipio de Nanchital, Veracruz, y del periodista Alex Serna, registrada en Zihuatanejo, Guerrero, ambas sucedidas en junio de 2026, así como por la posterior identificación sin vida de ambas víctimas. El organismo señaló que, en estas dos entidades, ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas.

Guzmán Ramírez era directora de un medio informativo digital y, según la ONU-DH, habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz. El organismo subrayó que es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres periodistas.

Respecto a Serna, la ONU-DH indicó que se dedicaba a la investigación periodística sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero, y que a través de su labor también contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción.

El organismo internacional expresó su solidaridad con las familias de ambos periodistas, con sus colegas y con el gremio periodístico en general. Asimismo, llamó a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral.

El pronunciamiento de la ONU-DH se dio a conocer el 7 de julio de 2026, en el contexto de la sepultura de Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital, Veracruz, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmara científicamente el 3 de julio de 2026 que los restos óseos localizados en un predio entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste correspondían a la periodista, desaparecida desde el 2 de junio de 2026.