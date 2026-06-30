En 1675, el Padre jesuita Thomas de Guadalajara funda la Misión del Nombre de Jesús de Carichí en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México

La Misión del Nombre de Jesús de Carichí (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Historia

En 1675, el Padre jesuita Thomas de Guadalajara funda la misión. En 1683, el Padre da a conocer su Gramática Rarámuri. En 1684 llega a la misión el Padre María Píccolo, algunos le atribuyen la construcción de la iglesia, pero no hay prueba de esto.

El Padre Joseph Newmann llega a hacerse cargo de la misión en 1697 y aquí permanece hasta su muerte en 1732. En este lugar trabaja 34 años. Aquí redacta la Historia de las rebeliones en la sierra Tarahumara (1626-1724).

El Padre croata Juan María Ratkay (1647-1683) pasa en la misión dos años y medio. Aquí muere. Hace los primeros mapas y cartografía de la sierra Tarahumara y escribe la Relatio Tarahumarum Missionumm, con información sobre las costumbres y tradiciones de los rarámuris y el estado de la misión a finales del Siglo 17.

En 1723 llega el Padre alemán Franz Hermann Glandorff (1687-1763) y pasa un año con el padre Newmann para aprender el rarámuri y después va a la misión de Tomochi de la cual fue responsable hasta su muerte. En 1767, con la supresión de la Compañía de Jesús de los reinos de España, los jesuitas dejan la Tarahumara.

En el documental, el Padre jesuita Gilberto Alvarado y el antiguo jesuita, Carlos Vallejo, especialista en la lengua rarámuri, y Guillermo Torres Lacombe, historiador de la Diócesis de la Tarahumara, hablan sobre la historia de la misión y los jesuitas que pasaron por ella. El documental dura 11.20 minutos. https://youtu.be/mAFHa337Uzw?si=dn0tPHrAMVaccGoA