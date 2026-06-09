La actual iglesia de Sisoguichi fue la sede del primer Obispo de la Tarahumara, el jesuita José Llaguno.

Misión Dulce Nombre de María de Sisoguichi (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Historia

La misión la funda el Padre jesuita Antonio Oreña en 1676. Al inicio construye una primera iglesia de madera y paja, en 1678 inicia la edificación de una segunda iglesia ya de cantera. El Padre es enviado a la misión de Bacum, entre los yaquis en Sonora, y Sisoguichi queda sin sacerdote.

En 1681 llega a hacerse cargo de la misión el Padre Joseph Neumann y vivió aquí hasta 1698, que son 17 años. A su llegada pide a los rarámuris que terminen la iglesia que había iniciado el padre Oreña. Después él levanta otra iglesia que se termina en 1690.

La que ahora vemos es un edificio original de 1720 que a lo largo de los siglos ha vivido muchas intervenciones. En 1767, los jesuitas abandonan las misiones de la Sierra Tarahumara cuando la corona de España expulsa a la Compañía de Jesús de sus territorios.

En 1773, el Papa Clemente XIV suprime a la Compañía de Jesús y el Papa Pío VII la restaura universalmente en 1814. Los jesuitas regresan a México en 1816, todavía durante el régimen colonial. No recuperan la mayor parte de sus propiedades e inician la construcción de nuevos edificios para alojar colegios e iglesias. En 1900 regresan a las misiones de la Sierra Tarahumara.

La actual iglesia de Sisoguichi fue la sede del primer obispo de la Tarahumara, el jesuita José Llaguno (Monterrey, Nuevo León, 1925-Creel, Chihuahua, 1992). En el documental hay un reconocimiento de parte de los misioneros jesuitas al trabajo que este realizó.

El documentalista entrevista a los padres jesuitas: Enrique Mireles -superior de la misión-, Pedro de Velasco, José Martín del Campo, Gilberto Alvarado, Alejandro Cancino y al hermano coadjutor Sergio de la Rosa. Y también al historiador Miguel León-Portilla y Carlos Vallejo, que fue jesuita, y es un especialista en la lengua rarámuri. El documental dura 13.30 minutos.