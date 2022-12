Monreal, a la caja de bateo

Fiel a su estilo y a la personalidad que se ha construido, el líder de Morena en el Senado no va a pasar la ley sin tocar una coma, no hará el oso que hicieron los diputados. Una opción es que discuta tres o cuatro temas de la reforma, nada trascendental, pero suficiente para que no quede como un abyecto más. La minuta regresaría a la Cámara de Diputados, se volvería a aprobar fast track y habemus reforma morenista, con un toque de Monreal.

@DiegoPetersen SinEmbargo.MX