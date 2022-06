Negar la información en un país donde ha sido clave para alcanzar justicia

Si en México las instituciones destacaran por dar resultados, ser transparentes y poner a disposición de la ciudadanía información de interés público estas dos resoluciones de la SCJN no generarían malestar social; pero la realidad dista mucho de que nuestro país cuente con esas condiciones. En materia de transparencia y acceso a la información, las instituciones continúan teniendo malas prácticas para proporcionar información, en algunos casos incluso se niegan información entre las mismas dependencias

En menos de una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre temas de interés social, generando precedentes que pueden resultar obstáculos para acceder a información pública.

El andamiaje en materia de transparencia costó años de esfuerzo de distintos sectores para que se lograra un instituto especializado que emitiera resoluciones de carácter inatacable, ya que anteriormente las instituciones cumplían las resoluciones del INAI a voluntad, y no existían sanciones. Por ello, se le dio el carácter de definitividad e inatacabilidad a lo que dictaba el Instituto por ser el órgano especializado en la materia.

Si en México las instituciones destacaran por dar resultados, ser transparentes y poner a disposición de la ciudadanía información de interés público estas dos resoluciones de la SCJN no generarían malestar social; pero la realidad dista mucho de que nuestro país cuente con esas condiciones. En materia de transparencia y acceso a la información, las instituciones continúan teniendo malas prácticas para proporcionar información, en algunos casos incluso se niegan información entre las mismas dependencias.[1] Las instituciones presentan amparos para no proporcionar información, piden pagos millonarios a la ciudadanía para entregar documentos oficiales, argumentan que la información es inexistente y que no están obligadas a generar documentos ad hoc o utilizan ampliamente el argumento de que es de seguridad nacional para clasificarla. Por ello, preocupan los siguientes dos casos: