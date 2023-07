david@bufetealvarez.com

Frente a actos de prepotencia notoriamente ilegales que sirven de base para llevar al Ayuntamiento a tribunales, no se puede hacer gran cosa, pero sí aprender la lección: de ahora en adelante los servidores públicos del Ayuntamiento tienen que ser extremadamente respetuosos de la ley para evitar que con sus acciones o con sus omisiones se generen más condenas millonarias contra el Ayuntamiento.

A propósito de lo que han llamado el Cartel Jurídico, van unos comentarios que espero que sean claros.

Todas las demandas presentadas contra el Ayuntamiento han tenido origen en algún acto administrativo irregular que sirvió de base para acudir a tribunales.

Así, los verdaderos culpables de las condenas millonarias contra el Ayuntamiento son los ex servidores públicos que dieron origen a la actividad irregular del Ayuntamiento.

Sí, los culpables son a los que se les ocurrió abrir una avenida o una calle afectando terrenos propiedad de particulares sin expropiarlos o sin comprarlos, pensando que no iba a pasar nada y que los dueños de esos terrenos se iban a quedar con los brazos cruzados.

También tuvieron participación en las condenas millonarias los abogados que trabajaban en el Departamento Jurídico y que no contestaron las demandas a tiempo o que contestaron muy mal y sin plantear una buena defensa.

Estamos hablando de abogados que trabajaban en el Jurídico del Ayuntamiento en 2017 y 2018.

A los actuales abogados del Jurídico del Ayuntamiento, incluyendo a la actual Secretaria del Ayuntamiento, les tocó recibir esos juicios prácticamente ya perdidos y sin mucho margen de maniobra legal.

Si el Ayuntamiento no contesta una demanda a tiempo o si la contesta débilmente, al Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa no le queda de otra que emitir una sentencia en contra del Ayuntamiento.

El actual Magistrado de la Sala Regional a que me refiero tiene buena fama en tribunales. No se le conocen actos de corrupción y ni siquiera hay rumores en ese sentido.

Si ha dictado sentencias en contra del Ayuntamiento es porque no había de otra ante la falta de contestación a la demanda o frente a una deficiente contestación de demanda.

Hasta donde conozco, hubo acuerdos entre algunos abogados que han demandado al Ayuntamiento y algunos abogados o ex abogados del Ayuntamiento, para no contestar las demandas o contestarlas muy mal y no ofrecer pruebas.

Hasta donde conozco, ya existen o están por presentarse las denuncias por faltas administrativas y denuncias penales correspondientes para castigar a los verdaderos culpables del sangrado millonario contra el Ayuntamiento.

Y obviamente que los verdaderos culpables no se van a quedar con los brazos cruzados y van a querer seguir haciendo sus negocios desatando campañas difamatorias en medios y en redes sociales.

Se entiende la molestia de quienes están viendo cómo sus negocios ilegales, a costa del Ayuntamiento, están terminándose.

La tarea para el Alcalde y su equipo legal es revisar cuidadosamente caso por caso y si detectan algo irregular, deben presentar las denuncias por faltas administrativas y denuncias penales correspondientes para que, si el ayuntamiento tiene que terminar pagando, pueda recuperar el dinero de manos de los culpables.

Por supuesto que habrá casos perfectamente en regla y donde ya no se pueda hacer nada para evitar el pago a cargo del Ayuntamiento, pero incluso en esos casos se debe revisar si se cometieron faltas administrativas.

Frente a actos de prepotencia notoriamente ilegales que sirven de base para llevar al Ayuntamiento a tribunales, no se puede hacer gran cosa, pero sí aprender la lección: de ahora en adelante los servidores públicos del Ayuntamiento tienen que ser extremadamente respetuosos de la ley para evitar que con sus acciones o con sus omisiones se generen más condenas millonarias contra el Ayuntamiento.