No se asuste, no hay impuestos a las herencias y legados

A la fecha, no existe alguna ley, federal o estatal, que imponga el ISR o algún otro impuesto a las herencias y legados y ni siquiera existe una iniciativa de ley pendiente de votar en el Congreso de la Unión.

Por una desafortunada intervención de la Ministra “burra” Lenia Batres en una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desataron una serie de comentarios, algunos acertados pero la mayoría equivocados y alarmistas, diciendo que la Corte había establecido que las herencias y legados deben pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para empezar, en la sesión de la Suprema Corte se votó en el sentido de que los recursos que un trabajador tenía en su Afore debían pasar a sus herederos libres del ISR y de cualquier otro impuesto.

Es decir, los otros ocho ministros de la SCJN batearon la propuesta de la ministra “burra” que quería que esos recursos pagaran ISR.

Así, la pretensión de la autollamada Ministra del pueblo, que buscaba joder a los herederos de un trabajador fallecido cobrando ISR sobre los recursos que tenía en su Afore, sencillamente no pasó.

Además, la SCJN no tiene facultades para crear impuestos. Estos deben ser fijados en las leyes correspondientes y sólo pueden hacerlo el Congreso de la Unión respecto de impuestos federales, y los congresos de los estados sobre impuestos estatales y municipales.

A la fecha, no existe alguna ley, federal o estatal, que imponga el ISR o algún otro impuesto a las herencias y legados y ni siquiera existe una iniciativa de ley pendiente de votar en el Congreso de la Unión.

Y no se preocupe, los diputados y senadores no van a pasar ninguna ley que imponga ISR a las herencias y legados por una sencilla razón: perderían muchísimos votos.

Esa intención no es nueva, durante varios sexenios se ha acariciado la idea de cobrar ISR a las herencias y legados, como se hace en otros países.

Pero el cálculo político ha llevado a los gobiernos federales de todos colores (incluido el del viejo mentiroso) a descartar esa idea, de manera que ya no se preocupe porque supuestamente van a cobrar ISR a las herencias y legados, el escándalo sencillamente inició por comentarios pendejos de la Ministra “burra”.

Es más, incluso si llegan a establecer el ISR para las herencias y legados, existen varias herramientas legales que pueden utilizarse sin problema alguno para evitar ese impuesto, es cosa de que se asesore con un buen abogado.

Espero que esta información le baje el estrés y preocupación y ya pueda dormir bien sin tener pesadillas de que el SAT le va a dar bajón cuando reciba su herencia o legado.