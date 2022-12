Novelas de misterio (2)

Las lecciones que nos enseñan los misterios de los asesinatos

Por Paul Craig Roberts

“Claramente, las mentiras feministas sobre la represión de las mujeres no son más que mentiras que han adoctrinado a generaciones de mujeres en una falsa conciencia, que es donde la élite gobernante nos quiere a todos. Si las razas y los géneros se pueden enfrentar, y se pueden crear nuevos géneros para fomentar las relaciones sucias, la élite gobernante puede gobernar fácilmente a través de la política de identidad, ya que no hay unidad en la población para oponerse a ellos o hacerlos responsables

A veces pienso que la última esposa en el mundo occidental con el cerebro lavado que apoyó emocionalmente a su esposo fue la generación de mis padres. El último niño que respetó a sus padres y abuelos fue la siguiente generación, la nuestra. Hoy tener hijos puede estar cerca de crear enemigos, o eso suele parecer. Hay casos de niños que llaman a los Servicios de Protección Infantil y se alinean con el estado tiránico contra sus padres. Esto significa el fin de la vida civilizada.

Imaginemos hoy a un novelista de misterio o incluso a un profesor universitario capaz de traducir La Divina Comedia de Dante. Dorothy Sayers lo hizo.

Dorothy Sayers también tradujo La canción de Roland. Trate de imaginar hoy un escritor de misterio con estas capacidades.

Sayers escribió obras teológicas como The Mind of the Maker, publicada en 1941. Su obra Lost Tools of Learning es el clásico sobre la destrucción de la educación en la civilización occidental, una destrucción que nos ha condenado a la barbarie.

En el mundo bárbaro que hoy es la ‘civilización’ occidental, despojada de toda legitimidad por las acusaciones de ‘racista’, ‘colonialista’ y ‘supremacía blanca’, los mensajes de Sayers se descartan, si es que se conocen, como herramientas de la supremacía blanca. Mis otros escritores de misterio favoritos serían descartados como racistas y apologistas del statu quo de la supremacía blanca, y Elspeth Huxley por la explotación colonialista. Agatha Christie es descartada como alguien que cree que se puede lograr la justicia en una sociedad gobernada por blancos.

Las etnias blancas son un pequeño porcentaje de la población mundial. Durante varios siglos todo el progreso ha venido de ellos. La constitución británica no escrita y la constitución escrita de los EE.UU. que protegen a las personas del poder gubernamental arbitrario se declaran hoy como ‘agentes de opresión’.

La ciencia y la tecnología son agentes de la explotación colonialista y el racismo. Puedes hacer tu propia lista. Hoy, estas etnias blancas (británicas, alemanas, francesas, italianas, estadounidenses) que le dieron al mundo libertad, progreso científico y tecnológico, prosperidad y un gobierno responsable han sido convertidas por sus propios intelectuales en sus propias universidades en ‘racistas colonos opresores’.

Para ser claros, hoy en día la libertad no tiene defensores excepto aquellos demonizados por los demócratas estadounidenses y los ideólogos Woke como ‘enemigos de la democracia’ que ponen en peligro la democracia con la libertad de expresión.

Esperamos el asesinato final del mensajero y la institucionalización de la Matrix ubicua”.

