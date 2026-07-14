Nuevas tarifas en Ormuz

La preocupación sobre disrupciones en el mercado energético y el efecto inflacionario que podrían significar tarifas en el Estrecho de Ormuz revivieron entre los inversionistas.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil casi totalmente negativa en Asia y América, aunque mayormente positiva en Europa. Los índices accionarios estadounidenses terminaron en sentido negativo la primera sesión de la semana, a partir de novedades poco esperanzadoras desde Medio Oriente y un sector tecnológico que aumentó su volatilidad. Los indicadores registraron su primer descenso de los últimos tres días. El Nasdaq y el SP500 presentaron su peor día de los últimos trece.

La semana pasada los mercados nuevamente experimentaron volatilidad, ya que resurgieron las preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Esto último impulsó un repunte en los precios del petróleo y renovó las preocupaciones sobre presiones inflacionarias.

A partir de ayer, el mercado incorporó nuevos intercambios de fuego entre Irán y Estados Unidos, quienes además continúan realizando declaraciones mixtas sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. El Presidente Trump comunicó en redes sociales que el bloqueo en el estrecho sería reinstalado solo para buques iraníes, mientras que otros buques serían protegidos con el pago de una tarifa.

Los portafolios se empiezan a posicionar de cara a la intensificación de la temporada de reportes trimestrales, ya que esta semana darán a conocer sus resultados JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, además del gigante de consumo Johnson & Johnson, la aerolínea United Airlines y la plataforma de series y películas Netflix.

En el ámbito monetario, la Reserva Federal anunció la creación de grupos de trabajo que buscarán modernizar el funcionamiento del regulador. Además, Christopher Waller, de la junta de gobierno de la Reserva Federal, dijo que una mala lectura de la inflación subyacente en junio podría obligar al banco central a considerar un incremento de las tasas de referencia del país.

De este lado de la frontera las bolsas de valores presentaron ajustes marginales, siguiendo a sus pares estadounidenses, dando especial importancia al reavivamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los participantes también se mantienen a la espera de la publicación de la inflación de junio en Estados Unidos, la cual pudiera ser crucial para el futuro de las tasas de referencia en el país vecino del norte.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo vivieron el lunes una de sus mejores sesiones de los últimos meses ante preocupaciones de que las renovadas tensiones en Medio Oriente vuelvan a impactar el mercado energético. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó la jornada con un alza de 9.42 por ciento para quedar en 78.14 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, subió 9.59 por ciento para ubicarse en 83.3 dólares el barril.

Los referentes, que venían de su mejor semana de las últimas ocho, presentaron su mayor alza en más de catorce semanas y marcaron su mejor precio en prácticamente un mes. El mercado incorporó que el intercambio de fuego continuó entre Irán y Estados Unidos, mientras ambas naciones buscan controlar la importante vía comercial que representa el Estrecho de Ormuz.

El Presidente estadounidense declaró en redes sociales que su país reinstaló el bloqueo en el estrecho solamente para buques iraníes. El mandatario también advirtió que Estados Unidos cobraría tarifas en la vía. La preocupación sobre disrupciones en el mercado energético y el efecto inflacionario que podrían significar tarifas en el Estrecho de Ormuz revivieron entre los inversionistas.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano cayó por primera vez en las últimas tres sesiones, al finalizar la jornada en 17.52 unidades interbancarias por dólar, lo que representa una depreciación de casi 5 centavos respecto al cierre previo del viernes. El Presidente Trump dijo que Estados Unidos restablecerá un bloqueo sobre Irán en el Estrecho de Ormuz y que cobrará a otros barcos el 20 por ciento del valor de la carga, por un paso seguro. Irán insiste en que controla vía marítima.

Hasta antes de la escalada de ataques de este fin de semana los mercados venían operando con la idea de que se alcanzaría un acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente, lo que estabilizaría los precios de los combustibles. Ahora las negociaciones siguen en pie, pero no así el acuerdo de cese al fuego.

Los inversionistas estarán a la espera más tarde esta semana de la comparecencia ante el Congreso de Kevin Warsh, el banquero central estadounidense. La temporada de resultados corporativos comenzará a cobrar impulso con los reportes de los principales bancos estadounidenses y de varias empresas clave vinculadas a la cadena de suministro de inteligencia artificial, por lo que las guías corporativas y las tendencias de la demanda serán especialmente relevantes para los mercados. Paralelamente, los inversionistas evaluarán si el dato de inflación de junio marca un cambio de tendencia, con expectativas de una disminución en la lectura mensual. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.