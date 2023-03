Ese personaje es presidente nacional del PRI y es socio, además, del PAN, el PRD y de las élites intelectuales, mediáticas y empresariales. Se necesitan, se comparten estrategias, se plantean objetivos. En los tiempos que vivimos ese tuerto es rey dentro de la Oposición. Y no importa que se le corra el rímel o se le vea la raíz del cabello pintado; no importa que se le note el diente de oro de los gañanes y tampoco importa que sea lo que es porque es lo que hay y no hay más, no hay de otros. Ese es su gallo. Lo necesitan, desesperadamente. En 2023, de hecho, la Oposición depende de él, de Alejandro Moreno.

Un hombre feliz

Debo confesar mi fascinación por Alejandro Moreno Cárdenas. La serie The Last of Us ha puesto de moda al reino Fungi y soy altamente influenciable, así que me lo he imaginado como un candida albicans, un hongo que puede convivir con otros microbios en la piel o adentro de un humano; que desarrolla resistencia a los antifúngicos y que nos acompaña prácticamente toda la existencia.

Una definición aceptable de este hongo es la siguiente: “Patógeno oportunista que se comporta como un organismo comensal al formar parte la microbiota normal de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinal, pero una disrupción lo convierte en patógeno.​ Es tan hábil que puede cambiar su forma de levadura a hifas filamentosas”.

Recientemente leía una entrevista a la doctora María Jesús Sevilla, reconocida catedrática de Microbiología, quien explicaba: “Descubrimos un hongo que causa una enfermedad y buscamos inmediatamente una sustancia que nos permita combatirlo; pero en cuanto empezamos a utilizarla sistemáticamente, estamos seleccionando mutantes que escapan a su acción y que por lo tanto sobreviven y proliferan [como Alito Moreno], mientras que los sensibles son eliminados. Eso nos obliga a continuar la búsqueda de nuevos antifúngicos, a sabiendas de que es una lucha que no tiene fin”.

También me imagino a Moreno Cárdenas en otras épocas. Como un falso agente -“madrina”, les llaman- al servicio de un agente formal, en alguna de las oficinas de inteligencia o de la policía política del régimen priista; un fanfarrón de pantalones de poliéster apretados y camisa abierta, con una charola falsa y con una cadena de oro brillante que le robó de alguna víctima, en algún momento, entre los años 1940 y 1980. O lo imagino de traje brilloso, cargando el portafolio de algún líder charro de cualquier organización sindical charra del PRI. O como gestor especializado en oficinas públicas, que llena a mano formatos de trámites oficiales con mala caligrafía y peor ortografía, que le saca pesos y centavos a familias ingenuas que buscan regularizar un terreno o aplicar para un crédito. Lo imagino como el que se gana la confianza de toda la oficina, los convence de hacer un viaje y por casualidad queda como el que reúne el dinero, y luego desaparece.

En los tiempos que vivimos, sin embargo, ese personaje es presidente nacional del PRI y es socio, además, del PAN, el PRD y de las élites intelectuales, mediáticas y empresariales. Se necesitan, se comparten estrategias, se plantean objetivos. En los tiempos que vivimos ese tuerto es rey dentro de la Oposición. Y no importa que se le corra el rímel o se le vea la raíz del cabello pintado; no importa que se le note el diente de oro de los gañanes y tampoco importa que sea lo que es porque es lo que hay y no hay más, no hay de otros. Ese es su gallo. Lo necesitan, desesperadamente.

En 2023, de hecho, la Oposición depende de él, de Alejandro Moreno. Ninguno puede aspirar absolutamente a nada: ni PAN, ni PRD, ni MC, ni las élites intelectuales, mediáticas o empresariales. Edomex y Coahuila son del PRI y todos los demás dependen del resultado de los priistas.

Y si Alito fracasa -como es altamente probable que suceda-, fracasan todos con él porque ya son todos una misma cosa. Y si el Tribunal Electoral lo deja hasta finales de este año al frente del PRI, él decidirá gran parte de 2024 y ni quejarse, porque es lo que hay y no hay más, no hay de otros.

Qué personaje más pintoresco y por lo mismo, predecible: si era una mancha en un dedo, si era un puntito en una uña, era obvio que terminaría controlando al organismo huésped. Es habilidad de gente como él. Si era “madrina” o cargaba portafolios o era gestor de trámites no es porque no pudiera hacer más: es porque desde allí hacía más.

En fin. Confieso mi fascinación por Alejandro Moreno. Vean sus fotos: su presidencia ha sido devastadora para el PRI, lo persiguen por un enriquecimiento vulgar (e inexplicable, claro) y él tan feliz. Vean sus fotos, de verdad: es un hombre feliz abrazado a un árbol mientras el huracán se lleva su casa, su auto, todo lo demás.

Algo me dice que no terminará bien su aventura pero su destino, cualquiera que sea, es clave para la Oposición hoy y será clave para la sucesión presidencial que se avecina.