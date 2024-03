En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano hiló el lunes tres jornadas de ganancias, a la espera que los participantes de los mercados esperan conocer información económica relevante que ofrezca pistas de los pasos que podrían tomar las autoridades monetarias tanto de México como Estados Unidos.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta para las bolsas del planeta. El mercado de valores estadounidense tomó un respiro de la reciente tendencia positiva, mostrando bajas en sus principales índices este lunes, con una agenda vacía e importantes datos y actualizaciones para lo que resta de la semana. Los indicadores presentaron su primera baja en tres días de intercambios, aunque ninguno de los tres se alejó más de medio punto porcentual de su mejor puntaje histórico, el cual fue renovado el viernes por el Nasdaq y el SP500.

El lunes la agenda económica fue limitada, con una confianza del consumidor en Europa que quedó mejor a lo esperado por los analistas, complementada por datos de servicios de China. Los próximos días en Estados Unidos se darán a conocer cifras como los pedidos de fábricas, la balanza comercial y las solicitudes de seguro de desempleo. Sin embargo, los datos que obtendrán la mayor atención serán la nómina privada y la nómina no agrícola, que ayudarán a evaluar el estado del empleo de cara a la posibilidad de recortes a las tasas de interés. En el mismo sentido, las comparecencias de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante legisladores, también estarán entre lo más seguido por el mercado, en búsqueda de pistas sobre los siguientes pasos del regulador monetario.

En México, las bolsas de valores no pudieron sostener el ánimo positivo de comienzos de la sesión de ayer, en la que incorporaron algunos datos locales y de cara a importantes reportes estadounidenses los siguientes días. Los dos principales indicadores accionarios, que vienen de cuatro semanas seguidas de pérdidas, viraron a su primera baja en tres días de intercambios, por lo que continuaron cerca de su puntaje más bajo desde finales de enero.

Este lunes los inversionistas asimilaron que la inversión fija bruta de México se mantuvo estable en diciembre en niveles máximos, cuando los analistas esperaban una ligera caída, mientras que el consumo privado mostró su segundo avance seguido para el mismo mes. Por otro lado, las ventas de vehículos ligeros dentro del País hilaron 22 meses de incrementos en febrero, aunque el alza del mes pasado también fue la menos acelerada de los últimos 19 periodos.

En temas energéticos, tenemos que los precios del petróleo arrancaron la semana con pérdidas, a pesar de que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron extender las reducciones voluntarias de producción hasta el segundo trimestre del año. Así, el precio del contrato de abril del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, perdió 1.23 dólares para colocarse en 78.74 dólares, mientras que el precio contrato de mayo del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 75 centavos para marcar 82.80 dólares por barril. De esta manera, el precio del West Texas Intermediate cayó en tres de las últimas cuatro sesiones, en tanto que el Brent bajó en dos de las últimas dos jornadas.

La apatía del mercado tuvo como telón de fondo que el cártel productor y sus aliados (conocidos como OPEP+) anunciaron ayer que los 2.2 millones de barriles por día de recortes voluntarios de producción previstos para el primer trimestre de este año continuarán durante otro trimestre más. Arabia Saudita, líder de facto del grupo, recortará un millón de barriles su producción, Irak bajará en 220 mil barriles su nivel de bombeo, Emiratos Árabes Unidos reducirá en 163 mil barriles diarios, Kuwait recortará en 135 mil barriles al día. Mientras que Rusia, líder de los países aliados no miembros, rebajará en 471 mil barriles su producción, en tanto que Kazajistán recortará en 82 mil barriles, Algeria bombeará 51 mil barriles menos y Omán bajará en 42 mil barriles su producción diaria.

Dichos ajustes son adicionales a los recortes de 2 millones y de 1.66 millones de barriles al día establecidos en las reuniones de octubre 2022 y abril 2023, respectivamente y que fueron ampliados hasta finales de 2024. El retiro de producción total de las naciones productoras es de alrededor de seis millones de barriles diarios. Según algunos analistas la postura de los países productores mencionados se mantiene a favor de evitar un superávit global y apuntalar los precios; demás, continúa la incertidumbre sobre el flujo de crudo global a medida que los ataques en el Mar Rojo y las disrupciones de traslado en esta región se han intensificado, situación que ha incrementado los tiempos y costos de transporte.

La gráfica rompe los 17 pesos a la baja en momentos en los que los integrantes de la Reserva Federal no dejan de reiterar que no hay prisa por bajar las tasas de interés y han abogado por la cautela y la paciencia en un entorno marcado por una inflación que no ha cedido completamente. Tal cautela también ha sido captada por los pocos movimientos del dólar frente a sus pares internacionales. Por ejemplo, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, opera en 103.82 unidades, una pérdida de más de un punto porcentual frente a su mayor nivel en tres meses, cuando llegó a 104.89 puntos a mediados de febrero.

El mercado ha tenido que recalibrar sus expectativas sobre los recortes de tasas y ahora prevé, con un 60 por ciento de probabilidades, que la flexibilización monetaria yanqui comience en junio. Asimismo, los actores del mercado descuentan bajas totales de 75 puntos base por parte del banco central estadounidense este año. A lo largo de la semana destacarán los comentarios de los titulares de las reservas federales Patrick Harker de Filadelfia, Mary Daly de San Francisco y Neel Kashkari de Minneapolis. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.