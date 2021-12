Hace más de 20 años yo le pregunté a la mesa de expositores, en un foro de The Economist, sobre la probabilidad de “una vuelta a una regresión autoritaria”. Los tres o cuatro expertos de la mesa se apresuraron a responderme que cómo se me ocurría eso, que tal revés no podía pasar, que dicha posibilidad estaba totalmente cancelada dado el estadio democrático que había alcanzado el sistema político en nuestro país y en toda la órbita occidental. Entre esos analistas sólo creo recordar a Héctor Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles. Sus palabras reconfortantes resuenan todavía en mi memoria.

Regresión autoritaria

Antonio Escohotado

Murió hace unos días a los 80 años este fabuloso personaje. Se acaba de aprobar en el pleno del ayuntamiento de Madrid, por unanimidad, que se le erija una estatua en Ciudad Universitaria. Llevará inscrito el lema “Quise ser valiente y aprendí a estudiar”.

Omicron: la película

Omicron es una película italiana de comedia de 1964 dirigida por Ugo Gregoretti (1930-2019), parodia de la sociedad capitalista y protagonizada por Renato Salvatori (1933-1988). Sinopsis: En las cercanías del Po es encontrado el cuerpo del obrero Trabucco, que todos piensan muerto. Pero en realidad, el cuerpo ha sido ocupado por un extraterrestre proveniente del planeta Ultra, cuyos habitantes planean apoderarse de la tierra. A punto de ser sometido a una autopsia, Trabucco-Omicrón logra poner en funcionamiento el cuerpo que lo contiene. Poco a poco, por imitación, Omicron simula el funcionamiento de un humano. Dotado de extraordinarias nuevas capacidades mecánicas, Trabucco es reintegrado en la fábrica en la que trabajaba. Descubre ocasionalmente el lugar donde se reúnen obreros subversivos a quienes denuncia inadvertidamente. Cuando comienza a recobrar su conciencia, Omicron quiere regresar a su planeta. Película completa y gratis, con subtítulos en español: https://duckduckgo.com/?q=%C3%B3micron+movie&atb=v98-1&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqJUk8azj4dw

Omicroniano

Wikipedia: En la popular serie de dibujos animados Futurama, los omicronianos son los habitantes del sistema solar Ómicron Persei, tienen un carácter agresivo y han amenazado varias veces con destruir la tierra. La raza omicroniana, que posee la receta para conseguir la inmortalidad, es gobernada por el emperador Lrrr y su esposa Ndnd, la capital de su sistema solar es el planeta Ómicron Persei 8, situado a mil años luz de la tierra. Cuando nacen se crían en el planeta Ómicron Persei i8 en agujeros en el suelo siendo vigilados por satélites niñera, cuando crecen se comen a las madres.

