El hecho de que Sheinbaum haya pedido a la comisión presidencial un ‘diagnóstico profundo’ del sistema electoral arroja una luz de esperanza: si Pablo Gómez se toma en serio esta encomienda, la reforma tendría que ser muy distinta al plan A, al plan B y al plan C presentados por AMLO.

A Morena y AMLO no les quedó de otra más que ir a las elecciones de 2024 con las mismas reglas electorales vigentes desde 2014, pero López Obrador inició el año electoral enviando su plan C, un paquete de iniciativas que incluía ya no sólo una reforma político-electoral, sino una reforma al Poder Judicial y más de una decena de cambios constitucionales que, meses después, fueron aprobados por Morena y sus aliados gracias a las súper mayorías obtenidas en los comicios.

Lo extraño no era que López Obrador anunciara una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral -de hecho, era un tema recurrente en sus mañaneras-, lo extraño era que la iniciativa fuera presentada por dos funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda, cuyas carteras no tenían nada que ver con ese tema: Duarte era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Gómez el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El regreso de Pablo Gómez

Aquí es donde regresa al terreno de juego Pablo Gómez, quien se había desdibujado hasta convertirse en un gris director de la UIF, sin relevancia, sin trascendencia y sin presencia pública más que cuando fue llamado, el pasado mes de mayo, para entretener a la audiencia de las conferencias mañaneras con un power point sobre el Fobaproa, en medio de una polémica entre la Presidenta Sheinbaum y el ex Presidente Ernesto Zedillo.

Disminuido y descolocado en la estrategia del nuevo gobierno para combatir a los grupos del crimen organizado (quizás ahora sí se busque que la UIF investigue, castigue y prevenga el lavado de dinero), el ex dirigente estudiantil del 68, ex preso político, ex dirigente nacional del PRD, tribuno consagrado y campeón de las diputaciones y senadurías plurinominales -Pablo Gómez- fue llamado por Sheinbaum para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Un grupo del que próximamente se conocerán más integrantes y que, según el comunicado de Presidencia, “tendrá por objetivo la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y confeccionar una reforma legislativa acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo”.

Aún no se sabe si Horacio Duarte se integrará a este grupo -sería extraño que dejara la Secretaría de Gobierno del Estado de México para incorporarse a estas labores, cuando la Gobernadora Delfina Gómez no ha cumplido ni dos años de gobierno-, pero es previsible que la nueva iniciativa tenga mucho del pensamiento de él y otros operadores electorales de Morena, además de Pablo Gómez.

Varios de los 10 puntos que Gómez y Duarte presentaron en la mañanera del 28 de abril de 2022 coinciden con lo que ha dicho Sheinbaum como candidata y como Presidenta: la desaparición de plurinominales (toda una paradoja para alguien con la trayectoria legislativa de Gómez), la reducción del presupuesto a partidos y la transformación y abaratamiento del INE, por ejemplo.

Sin embargo, el hecho de que Sheinbaum haya pedido a la comisión presidencial un “diagnóstico profundo” del sistema electoral arroja una luz de esperanza: si Pablo Gómez y su equipo se toman en serio esta encomienda, la reforma tendría que ser muy distinta al plan A, al plan B y al plan C que presentó AMLO en su sexenio.

Y así, Sheinbaum y el postobradorismo podrían proponer un plan D de reforma político-electoral, que no sólo recicle lo que desde 2022 ha estado en la mente de Andrés Manuel y Pablo Gómez.

PD. La tarde del lunes 4 de agosto, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a la que se integrarán otros miembros destacados del equipo del ex Presidente López Obrador, como su ex vocero, Jesús Ramírez Cuevas; su ex jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Batel; el ex Ministro Arturo Zaldívar; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia. Del equipo de Sheinbaum destaca un solo perfil, el de José Peña Merino, director de la Agencia Digital y su mano derecha desde el gobierno de la Ciudad.

