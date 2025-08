Consejeras del INE piden ser incluidas en Comisión Presidencial para reforma electoral

Las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan, Claudia Zavala Pérez y Norma Irene de la Cruz Magaña, llamaron a que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral escuchara la opinión técnica del INE.

Humphrey Jordan, Zavala Pérez y De la Cruz Magaña validaron la creación del grupo que construiría la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo Federal, pero pidieron que se realizara un aporte especializado desde el INE y la ciudadanía.

Humphrey Jordan demandó que el INE recibiera una convocatoria para participar en el análisis y conformación de la reforma, teniendo en cuenta su experiencia como institución técnica, que implementaba diariamente la ley electoral.

”Yo hago un llamado desde aquí a que se nos incluya [...] hago votos por que ahora se nos convoque personalmente o quizá mediante un documento que podamos elaborar como institución electoral de cuáles son los retos que vemos en las áreas de oportunidad, las dificultades y los temas que nos parece que como institución técnica, que es la encargada de implementar una ley electoral, pues es técnicamente lo que tenemos que decir”, dijo Humphrey Jordan.

Tras mencionar que Pablo Gómez Álvarez -designado titular de la Comisión que operará la reforma- no estuvo involucrado de lleno en la materia, desde que en 1990 fue representante del extinto Partido de la Revolución Democrática, cuando el INE aún era Instituto Federal Electoral, la consejera demandó la participación de especialistas técnicos.

”Creo que para todas y todos fue un tanto sorpresivo este nombramiento el fin de semana y hasta ahora el señor Gómez Álvarez fue representante ante el extinto IFE, por los 90, y hace falta quizá como a cualquier persona que ya no está dedicada de lleno a la materia electoral porque estaba en otras materias, tener un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando, cuáles son las deficiencias que ya tiene la materia, a qué nos enfrentamos”, expuso Humphrey Jordan.

Zavala Pérez reiteró que pese a que las reformas debían construirse con diálogo, en específico la electoral alcanzaría un consenso, no sólo escuchando voces expertas, sino al INE, debido a que la iniciativa pondría las próximas reglas del juego para la transición del poder.

”Hay que hacer el esfuerzo y que si va a haber un órgano específico, alguna comisión específica, se pueda dar el tiempo de análisis para que no sólo los expertos de afuera, para que el INE también aporte desde su visión con toda la experiencia acumulada, qué sí puede funcionar y qué no podría funcionar en nuestro sistema si queremos conservar esas garantías de certeza”, advirtió.

En tanto que De la Cruz Magaña llamó a la ciudadanía a acercarse a los representantes legislativos para externar el tipo de reforma que demandaban el País que querían y cómo elegirían a quienes los gobernaban, representaban y administraban, para no dejar únicamente en manos de los legisladores la conformación de la iniciativa.

”Un llamado a la ciudadanía, a que ejerzamos nuestros derechos y a nuestros representantes les exijamos la reforma que queremos. No la que ellos nos quieren poner, la que la ciudadanía quiere y eso es parte de los debates y foros que se tendrán que organizar”, urgió De la Cruz Magaña.

Un día antes, ex consejeros electorales y líderes de la oposición alertaron del riesgo de la reforma electoral que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamaron a buscar un consenso y diálogo nacional.

En una carta pública, 22 ex consejeros y ex presidentes del INE llamaron a construir una reforma a partir de consensos. Tras admitir la necesidad de una reforma electoral, apuntaron que deberían construirse a partir de una deliberación amplia y acuerdos, no sólo tomando como referencia los votos.

”No sólo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”, sostuvieron ex consejeros como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama Rendón, José Woldenberg y Alejandra Latapí Renner.

Los firmantes propusieron seis puntos para integrar en la iniciativa, donde contemplan la preservación, fortalecimiento y autonomía de los organismos electorales, además de distribuir los asientos en el Congreso de la Unión, de forma proporcional a los votos que obtuvieran las fuerzas políticas en las urnas.

”Ante la próxima reforma electoral proponemos: Fortalecer los mecanismos de representación política. Corregir las distorsiones que nos han llevado a esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos. Proponemos acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas”, indicaron los ex consejeros.

”Buscamos garantizar la colegialidad de los órganos directivos como fundamento esencial para la toma de decisiones, así como la profesionalización de sus estructuras ejecutivas, materializadas en el Servicio Profesional Electoral Nacional”, señalaron los ex miembros del INE e IFE, quienes también rechazaron que la integración del Consejo General fuera por voto popular.

”En los perfiles debe prevalecer la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica, designados por el Congreso y no por voto popular”, sostuvieron, quienes, respecto al Poder Judicial, proyectaron adecuar las normas y procedimientos para que los próximos ministros, jueces y magistrados electos se eligieran con base en sus capacidades.

”Que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que forme parte de una carrera judicial”, apuntaron.

Los firmantes de la misiva fueron María del Carmen Alanís Figueroa, Andrés Albo Márquez, Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Macarita Elizondo Gasperín, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Teresa González Luna Corvera, Alejandra Latapí Renner, Lourdes López Flores, María Marván Laborde, Mauricio Merino Huerta, Rodrigo Morales Manzanares, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José Jesús Orozco Henríquez, Jacqueline Peschard Mariscal, José Roberto Ruiz Saldaña, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg Karakowsky.

Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de la consultora política Integralia y ex presidente del IFE, advirtió que aumentó el riesgo de que la reforma electoral desmantelara al INE y erosionara la democracia, tras la designación de Gómez Álvarez al frente de la Comisión Presidencial.

”Aumenta el riesgo de una reforma electoral que desmantele al INE y erosione más la democracia, una reforma que cierre la ventanilla de la competencia política en México”, advirtió.

El ex presidente del IFE recordó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) construyó el “Plan A” del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluía desaparecer a los plurinominales, elegir a consejeros por voto popular y reducir el financiamiento de los partidos.

El Partido Acción Nacional advirtió que en caso de que la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo Federal no se construyera con consensos, existirían riesgos para la democracia.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, previó que si se aprobaran los cambios en la materia, sin llegar a un acuerdo amplio, la estabilidad política del país, las elecciones libres y la representación de la sociedad en cargos públicos se verían amenazados.

”De aprobarse cambios sin un acuerdo amplio, se pondrían en riesgo las elecciones libres, la verdadera representación de la sociedad en los cargos públicos y la propia estabilidad política del País”, expuso en un comunicado.

Luego que Sheinbaum Pardo anunciara la creación de una Comisión para la operación de la reforma electoral, donde hasta ahora no era explícita una convocatoria que incluyera a la oposición, el dirigente nacional panista cuestionó si el Gobierno federal buscaría consensos.

”El País no necesita una reforma electoral para beneficiar a un partido o inclinando la balanza hacia los que piensan solo de una manera en una sociedad, México somos una diversidad de opiniones, se necesita una reforma que fortalezca la democracia. ¿Piensan convocar a más voces, incluida la oposición, o serán los primeros en imponer nuevas reglas a su medida?”, preguntó Romero Herrera.

”Si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición. Si no, nos van a tener de frente”, agregó.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista en el Senado, advirtió que la reforma electoral que la auto denominada “Cuarta Transformación” perfilaba, sería una estrategia para poner a su disposición al INE.

Durante una entrevista con el diario Reforma, Anaya Cortés apuntó que el anuncio de la conformación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral también distraería para que dejara de cuestionarse la infiltración de la delincuencia organizada en Morena.

”Esta reforma es parte de una estrategia de poder absoluto. Morena ya controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora quiere tomar por asalto al INE, el último órgano autónomo que garantiza elecciones libres”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que Morena buscaría poner al árbitro de su lado para gozar de condiciones a modo y así garantizar futuros triunfos electorales, lejos de mejorar el sistema electoral.

Anaya Cortés describió las modificaciones en el ámbito electoral como una “perversidad por partida doble”. “Es un distractor intencional. Morena no quiere que se hable de lo verdaderamente urgente: la infiltración del crimen organizado en el poder”, reprochó.

”Cada semana se acumulan más evidencias, más señalamientos, más nombres. Gobernadores, candidatos y funcionarios de Morena aparecen ligados a grupos criminales. En lugar de responder, de rendir cuentas, de enfrentar el problema, prefieren desviar la atención con una reforma electoral”, agregó.

El Gobierno de Sheinbaum Pardo anunció la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuyo propósito sería evaluar y replantear el modelo electoral y de partidos en el País.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, saludó el anuncio de Sheinbaum Pardo para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual sería encabezada por Gómez Álvarez.

”Saludamos con entusiasmo el anuncio de la Presidenta @Claudiashein para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será encabezada por un gran compañero comprometido con la democracia y la Transformación: Pablo Gómez Álvarez. Desde @PartidoMorenaMx reiteramos todo nuestro apoyo a las iniciativas de la Jefa de Estado”, escribió Alcalde Luján, en su cuenta de la red social X.