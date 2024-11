La mazatleca Wendy Barajas, formada en el frente que le ve al PAN un brillo de esperanza y propone trabajar con sangre nueva en la construcción de triunfos electorales para el primer domingo de junio de 2027, recibe la indicación de panistas más sensatos que bien saben que ahora la preocupación fundamental tiene que ver con sacar a Sinaloa del bache de violencia y miedo en el cual el crimen organizado paraliza a población y sectores pacíficos en general.

En síntesis, los votantes y los abstensos no se anduvieron por las ramas al definir el rumbo que quieren retome el PAN. Optaron por la propuesta colectiva de civilidad en vez de añadirle mayor caos a lo de por sí anárquico por la acción de células de la delincuencia vertebrada. Decidieron acertadamente en la encrucijada de lograr la indispensable paz en lugar de capitalizar la barbarie para el asalto a las instituciones legítimas.

A la militancia no le apeteció la carnada que le lanzaron los eternos pescadores a río revuelto. El refrendo de la confianza a la aún dirigente Roxana Rubio es sin lugar a dudas el rechazo a los que entre los arroyos de sangre que corren en Sinaloa buscan agenciarse prebendas que a la postre adquieren el tufo de la carroña política. La también Diputada de la 65 Legislatura es fortalecida como factor de decisión de primer orden.

Los mil 805 votos que le dieron el triunfo a Barajas, y los mil 118 que significaron la derrota de la oponente Vanessa Sánchez Vizcarra, que sumados no son ni el 50 por ciento de los 7 mil militantes del PAN en Sinaloa, representan el referéndum que advierte que antes de analizar la factibilidad destituir a Rocha Moya, los ciudadanos podrían proceder a degradar a Acción Nacional hasta agregarlo a la partidocracia que naufraga al ras de la inviabilidad gubernativa.

A pesar de que la participación fue menor a la mitad del padrón de militantes, Wendy Barajas Cortés será la próxima dirigente estatal del Partido Acción Nacional, fortaleciéndose el grupo que lidera Roxana Rubio Valdez, y resultando derrotado el segmento que encabeza Luis Ángel Solano Guatimea al cual no le funcionó en la campaña interna el anzuelo de promover el proceso de revocación del mandato aplicado al Gobernador Rubén Rocha Moya. Y el panismo que se mantuvo al margen en la elección doméstica es el mejor diagnóstico de las debilidades programáticas y la urgencia de levantar al albiazul desde la presencia política marginal.

Reverso

La Feria sin feria

La Expo Ganadera Sinaloa 2024 enfilaba directo hacia la bancarrota debido al miedo que impide a los culiacanenses recuperar la vida normal, así se trate de un evento que inauguró durante décadas el jolgorio de fin de año como round de calentamiento frente a las fiestas de diciembre. La redituabilidad financiera quedó en entredicho cuando se valoró que la gente no asistiría, los expositores se negaban a participar, los stands no se vendían y los propietarios de juegos mecánicos preferían no arriesgarse. ¿A quién está culpando la población de todo esto? Cuidado con eso de echarse encima el rencor generalizado.