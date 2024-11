Será este domingo 10 de noviembre cuando el Partido Acción Nacional realice su elección interna para decidir a sus nuevos dirigentes a nivel estatal y nacional, donde se espera que Sinaloa cuente con una participación de más de 7 mil militantes del PAN, pese a que saben que la facción no está en su mejor momento tras las elecciones de junio pasado.

Evaristo Corrales no dejó pasar el momento para hacer autocrítica y reconocer que el PAN no vive sus mejores momentos en cuanto a participar y ser la opción preferida de los mexicanos; sin embargo, apeló a la razón de los votantes y recordó que su partido sigue buscando la manera de reestructurarse y hacerse fuerte contra Morena de aquí al siguiente ciclo electoral.

“Nosotros decimos y estamos conscientes de eso, que para poder componer el rumbo tenemos que aceptar una realidad, tener un diagnóstico y la realidad es que en una autocrítica el PAN no está en su mejor momento a día de hoy; sin embargo, somos el partido opositor, el segundo lugar a nivel estatal y a nivel nacional, entonces, como partido opositor tendremos que buscar la mejor manera de reestructurarnos, buscar no solamente la reestructuración hacia el interior, el reencuentro y trabajo con la militancia, sino también el reencuentro con la sociedad civil, con los ciudadanos que están buscando en estos momentos que el PAN regrese a las calles, que el PAN regrese a encabezar esas luchas y esas causas justas que de pronto el ciudadano no encuentra en los partidos políticos.

“Yo creo que la próxima dirigencia tendrá que encabezar ese trabajo encaminado a llevar de la mejor manera al proceso electoral de 2027. Es un camino aparentemente largo de aquí al 2027, pero si realmente queremos llegar de manera competitiva, organizados y con una propuesta y alternativa real de cara a la ciudadanía, creo que no tenemos que perder más tiempo y debemos empezar a trabajar a partir de ya para llegar fortalecidos al 2027”.