Paquete económico 2027: tres preguntas incómodas antes de septiembre

El paquete económico 2027 llegará en un momento complejo: las metas se han incumplido, el recorte al gasto ya se come la inversión y la recaudación por fiscalización dejó de crecer. Estas tres preguntas marcarán la discusión

En septiembre, el Gobierno entregará al Congreso el paquete económico 2027: cuánto espera ingresar, cuánto pretende gastar y cuánto va a endeudarse. En el papel es un trámite anual; en los hechos es la prueba de qué tan en serio se toma su promesa de ordenar las finanzas públicas. Llegará, además, en un momento complejo: las metas se han incumplido, el recorte al gasto ya se come la inversión y la recaudación por fiscalización dejó de crecer. Estas tres preguntas marcarán la discusión.

1. ¿Serán siete años

consecutivos de incumplir

la meta de déficit?

Probablemente sí. El problema de fondo es el daño a la credibilidad por incumplir las metas fiscales. Tras registrar en 2024 el déficit más alto en dos décadas, el Gobierno anunció una consolidación fiscal para regresar a niveles sostenibles de endeudamiento. El proceso ha sido gradual e incompleto: en 2025 se logró apenas la mitad de la reducción prometida. Ya van seis años consecutivos en que el déficit reportado supera la meta del paquete económico. A eso se suman los ajustes técnicos que restan credibilidad. En septiembre pasado, el Congreso discutió y acordó una meta de déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pasado el primer trimestre de 2026, en abril Hacienda presentó un “ligero” ajuste por razones técnicas y la meta pasó a 4.3 por ciento del PIB, con un cierre esperado de 4.1 por ciento. Con dos varas vigentes, el mismo dato admite dos lecturas: un déficit de 4.2 por ciento cumpliría con la meta ajustada y, al mismo tiempo, sería el séptimo año consecutivo de incumplir la meta original. Cuando la referencia se mueve, lo que se pierde no es el número: es la credibilidad. ¿Se puede confiar en una cifra que se ajustará por temas “técnicos” iniciado el año?

2. ¿Cómo se logrará el ajuste al gasto del siguiente año?

Por la vía de siempre: la inversión. Justo el gasto que el país no puede permitirse recortar. Hacienda anticipa según los Pre-Criterios 2027 un déficit de 3.5 por ciento del PIB para el siguiente año, seis décimas por debajo del cierre esperado de 4.1 por ciento. El grueso del ajuste recaería sobre el gasto programable —inversión, programas sociales y transferencias a los estados—, con un recorte proyectado superior a 1.6 por ciento. El problema es que buena parte de ese gasto está comprometida en obligaciones financieras y sociales. Por eliminación, la tijera cae sobre la inversión física y el capital humano. Este año se destinarán más de 10 puntos del PIB a intereses de la deuda y pensiones, frente a 6.3 puntos en capital humano y apenas 2.5 en inversión física: aun sumando ambos rubros (8.8 por ciento del PIB), se gasta más en financiar el pasado que en financiar el futuro. El candidato más probable a absorber el recorte es Petróleos Mexicanos (Pemex) y el sector energético. Al primer semestre se acumuló un subejercicio de 360 mil millones de pesos en el gasto programable. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la causa principal fueron 164 mil millones de pesos no ejercidos por la Secretaría de Energía (Sener), por menores recursos para apoyar a la petrolera y para investigación eléctrica y nuclear. Es un arma de doble filo: si Pemex no alcanza la autosuficiencia financiera en 2027, presupuestar menores apoyos sería técnicamente inviable para sostener las finanzas públicas.

3. La pregunta políticamente incómoda: ¿por qué no

aumentar la recaudación?