El título de la obra viene de la obra del Abad de Saint Pierre quien escribió un ensayo sobre el proyecto de una confederación europea llamado La paz perpetua, que fue sintetizado y comentado por el filósofo político Jean Jacques Rousseau. Si bien no ha sido probado que Kant leyera ese texto de manera directa, sí se sabe que su novela favorita fue Emilio, o de la educación, de J. J. Rousseau. En el libro V de dicha obra, Rousseau cita los comentarios del Abad de St. Pierre y resume su propuesta de manera sucinta. La misma estructura del Abad y el mismo fin de lograr la paz en una Europa unida son los motivos que impulsan a Kant. Otra historia menos probable es que el título es una ironía de Kant y que lo tomó de un dibujo que un hostelero había puesto en su casa: era la imagen de un cementerio y abajo la frase «paz perpetua». La estructura de la obra puede ser entendida también como ironía literaria: tiene la forma de un tratado de paz, con artículos preliminares, definitivos y hasta una cláusula secreta.

Wikipedia: Sobre la paz perpetua (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf) es una obra política escrita por Immanuel Kant en 1795. Como se intuye por el título, el objetivo de este tratado es encontrar una estructura mundial y una perspectiva de gobierno para cada uno de los estados en particular que favorezca la paz. La obra se compone de seis artículos preliminares y tres artículos definitivos, dos suplementos y dos apéndices alrededor de los cuales se desarrolla la reflexión.

Contenidos

En este ensayo, Kant propuso un programa de paz para ser aplicado por los gobiernos de la época. Se divide en dos secciones, ilustrando que habrá dos momentos clave para lograr la paz perpetua. La primera sección titulada los Artículos Preliminares describe los pasos que se deberían tomar de inmediato, o lo antes posible:

1. “Ningún tratado de paz -secreto- en el cual esté tácitamente reservado un asunto para una guerra futura será válido”.

2. “Ningún estado independiente, grande o pequeño, será cedido a otro estado por medio de herencia, intercambio, compra o donación”.

3. “Los Ejército permanentes -lat. miles perpetuus- deberán desaparecer por completo con el tiempo”.

4. “La deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre estados”.

5. “Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o el gobierno de otro estado”.

6. “Ningún estado debe, durante la guerra con otro estado, permitir tales actos de hostilidad los cuales hagan que se vuelva imposible la confianza mutua en la paz futura, como: el empleo de asesinos (lat. percussores), envenenadores (lat. venefici), el quebrantamiento de las capitulaciones, y el incitamiento a la traición (lat. perduellio) del estado enemigo”.

La función de los Artículos preliminares es ofrecer las condiciones necesarias para evitar la guerra entre los pueblos, por ejemplo, que al formular un tratado de paz no debe haber ninguna cláusula que sea capaz de provocar una nueva guerra.

O también que ningún Estado podrá interferir en la política interna de otro de manera violenta. No hay justificación para intervenir en otro estado puesto que se trata de una persona moral y no una cosa.1 Añade Kant:

Sin embargo, no habría que incluir aquí el caso de un Estado que se dividiera en dos partes a consecuencia de disensiones internas, representándose cada una de ellas como un Estado particular que pretende ser el todo; que un tercer estado prestara entonces ayuda a una de las partes no podría ser considerado como injerencia en la constitución de otro estado -pues esta solo está en pura anarquía-.