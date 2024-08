Esa sentencia de amparo rompe con lo establecido anteriormente, en el sentido de que, cuando se tiene la calidad de beneficiario en el IMSS por ser cónyuge del asegurado, se perdía el derecho cuando terminaba el matrimonio por divorcio.

Al concluir un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, la ex esposa solicitó al juez familiar que, como parte de la pensión compensatoria que tenía derecho a recibir por haberse dedicado exclusivamente al cuidado del hogar y de los hijos, se incluyera el derecho a seguir gozando de la seguridad social (IMSS) de forma vitalicia.

El Juez familiar negó la solicitud de la ex esposa pues consideró que, al dejar de ser cónyuge, ya no contaba con la calidad de “beneficiaria” del asegurado.

El Tribunal de apelación confirmó la decisión del juez familiar y la ex esposa acudió al juicio de amparo como instancia final de su reclamación.

La sentencia final en el juicio de amparo fue favorable a la ex esposa y el Tribunal colegiado de circuito que la dictó al resolver un recurso de revisión, decidió que la ex esposa tenía derecho a gozar de seguridad social (IMSS) en cuanto a recibir atención médica, medicamentos y atención hospitalaria en su caso, de manera vitalicia, es decir, hasta su muerte.

Esa sentencia de amparo rompe con lo establecido anteriormente, en el sentido de que, cuando se tiene la calidad de beneficiario en el IMSS por ser cónyuge del asegurado, se perdía el derecho cuando terminaba el matrimonio por divorcio.

En mi opinión, la sentencia de amparo protege tanto a la ex esposa como al ex esposo. A la primera porque le otorga los beneficios del IMSS de forma vitalicia y protege su derecho a la salud, y al segundo porque puede ver reducido el monto de la pensión compensatoria alegando que, en cuanto al aspecto de la salud, éste ya está cubierto, pues la ex esposa se encontrará asegurada vitaliciamente ante el IMSS.

En cuanto al tema de derechos de las ex esposas y ex concubinas, los tribunales federales, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dictado en los últimos años, sentencias de amparo que buscan proteger los derechos de la mujer cuando se termina un matrimonio o un concubinato y se da el caso que la mujer se dedicó exclusivamente al cuidado del hogar y de los hijos.

Me parecen discutibles pero acertadas esas sentencias pues buscan proteger a la parte más débil en un matrimonio o un concubinato. Los abogados que se dedican al derecho familiar deben estar a la vanguardia y usar esas sentencias en beneficio de sus clientes.