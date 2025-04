Los próximos cuatro años traerán incertidumbre, con las amenazas de la administración Trump. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de quedarnos inmóviles. La competencia global sigue avanzando y México debe concentrarse en fortalecer su economía, atraer inversiones y consolidar su posición en las cadenas de valor.

El Plan México aspira a transformar la economía del País mediante una estrategia audaz: atraer inversiones, potenciar regiones y consolidar a México como líder en manufactura. Pero ¿estamos listos para ello? No se trata de ambición, se requiere de un compromiso real del gobierno y del sector privado para crear condiciones propicias.

Más allá de lo obvio -infraestructura, financiamiento y regulaciones-, es crucial diseñar estrategias que conviertan a México en un destino irresistible para la inversión. La clave no está en promesas o ideología, sino en mecanismos concretos y eficientes.

¿Qué debe hacer el Gobierno? Reducir trabas, dar incentivos y garantizar estabilidad

Para que el Plan México sea exitoso, el Gobierno debe hacer tres cosas fundamentales: eliminar fricciones administrativas, garantizar certidumbre y diseñar incentivos irresistibles.

Tomemos un ejemplo: el Gobierno propone una Ventanilla Nacional Digital de Inversiones, pero un simple portal web no es suficiente. México sigue rezagado en rankings internacionales. El reporte Business Ready 2024, que evalúa el clima de negocios a nivel global, concluye que aunque el marco regulatorio en México es relativamente sólido, tiene varias áreas de mejora. En particular, las deficiencias en los servicios públicos (infraestructura eléctrica y de agua para negocios, interoperabilidad de los servicios gubernamentales, etc.), así como en la eficiencia en la resolución de disputas.

Uno de los principales temores de los inversionistas es la incertidumbre jurídica y fiscal. Cambios abruptos en reglas del juego generan desconfianza y frenan inversiones. Para atraer capital de largo plazo, México debe garantizar estabilidad en su marco tributario y reforzar el Estado de derecho. En conjunto con el sector privado, se podría buscar una reforma fiscal para dar estabilidad al marco tributario y que puede incluir incentivos para empresas que inviertan en investigación y desarrollo, también para nuevas inversiones en semiconductores, energías limpias y manufactura avanzada. Otra idea sería la implementación de zonas de depreciación acelerada en regiones clave, permitiendo a las empresas recuperar su inversión en activos fijos en menos tiempo.