¿Por qué mientras el robo de autos baja, el de motos sube?

Mientras el robo de autos ha disminuido durante los últimos años por una mayor facilidad de rastreo y dificultad de comercialización, las motos se vuelven más atractivas para el crimen por su bajo riesgo en los robos y por su uso en la comisión de delitos

El robo de vehículos es un delito bastante común en México; sin embargo, en los últimos años se ha observado una tendencia que desafía la lógica: por un lado, el robo de autos ha disminuido de forma considerable, mientras que el de motocicletas va en aumento, cuando deberíamos esperar que ambas fueran en el mismo sentido. Por ejemplo, en 2015, que es el primer año del que tenemos registro, se reportaron en todo México 145,000 robos de autos, frente a 15,000 de motos, es decir, casi 10 veces más autos que motos. Pero con el paso de los años la diferencia se ha ido acortando de forma acelerada. A pesar de que en 2025, el último año reportado completo por el SESNSP, sigue habiendo más robos de autos con 70,000 casos, las motos ya se ubican en 44,000, esto es casi tres veces más que en 2015 y más de la mitad respecto al robo de autos, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿a qué se debe este cambio de tendencia?

Posibles explicaciones sobre el cambio de tendencia

La primera y más obvia explicación es el aumento tan grande que hay en la cantidad de motos, ya que, de acuerdo con los datos del Inegi, entre 2012 y 2022 se registró un aumento del 300 por ciento en la cantidad de estas, frente a un incremento del 56 por ciento en el caso de los autos. El aumento en la cantidad de motos se debe a su bajo costo, a la necesidad de desplazarse por ciudades con cada vez más tráfico, pero sobre todo, al auge del delivery, en donde la moto se ha convertido en una herramienta de trabajo para muchos repartidores. Aunque dado que ambos universos están creciendo, lo lógico es que el robo de estos siga una tendencia creciente, que no fue el caso. La respuesta tampoco está en la ganancia porque es más rentable robar un auto, que una moto. Tampoco podemos atribuir la diferencia a la falta de denuncia de ambos delitos, ya que en ambos casos tienen una alta tasa de denuncia debido a la exigencia de las aseguradoras de reportar los incidentes a las autoridades para dar trámite a las solicitudes de compensación. De hecho, es más probable que un auto esté asegurado por lo que si hay un subregistro, este es en las motos. Todo parece indicar que el aumento en el robo de motos se explica a través de la combinación de dos factores. El primero es que éstas son más fáciles de robar y comercializar que los autos, por ende, hay menos riesgo; y la segunda es que las motos se han vuelto populares para la comisión de delitos.

¿Qué ventajas tiene robar motos?

Cuando se roba un auto es más sencillo de rastrear por los sistemas urbanos de cámaras, su tamaño también hace más complejo ocultarlo, lo que complica su venta a terceros, ya que alterar los registros del mismo también es complejo, eso hace más probable el arresto de quienes lo perpetran. Al contrario, las motos pueden perderse de forma más efectiva en un entorno urbano vigilado, pueden incluso esconderse en camiones que las lleven a otro lugar donde no son buscadas y comercializarse por partes o completas con mayor facilidad y por tanto, menor riesgo. También hay que considerar que el cambio de placas, el alta y la baja del registro de las motos es más sencillo, lo que ayuda a cambiar los registros y poder comercializarla de manera más fácil. La segunda razón es que muchas bandas y grupos del crimen organizado de todos los tamaños roban motos para cometer ilícitos con ellas, por ejemplo, una moto de delivery robada en una ciudad se puede usar en otra y pasar desapercibida para las autoridades y estar entregando drogas casa por casa. De igual forma, se pueden utilizar en robos, secuestros y ejecuciones, no es casual que en ciudades de gran tamaño los sicarios perpetren muchas de las ejecuciones desde motos en movimiento que permiten una fácil huida, ya que las abandonan calles más adelante y cambian de vehículos. Además, se debe considerar como un bien desechable para las organizaciones, ya que después de cometer el ilícito, sobre todo si es robada, pueden abandonarla y no les genera un daño patrimonial fuerte.

Distribución espacial del robo de motocicletas