“Yo quisiera que mis hijos me llegaran caminando, me llegaran vivos, me llegaran bien. Pero si ya no están aquí, mínimo quiero darles una sepultura digna como siempre lo he dicho, porque si ya me les dieron muerte indigna por lo menos quiero que la sociedad, que las personas que me escuchan, me ayuden para poderles dar una sepultura digna. Porque nuestros hijos no son animales que pueden quedar tirados en la intemperie en cualquier lugar, nuestros hijos necesitan un lugar digno, un lugar donde puedan estar y puedan descansar, y poder descansar también nosotros un poco de esta incertidumbre” (Testimonio de María Herrera)[1].

El conmovedor testimonio de María Herrera, una madre que busca a cuatro hijos desaparecidos, ilustra uno de los problemas más complejos, oscuros y dolorosos por los que México atraviesa en relación a graves violaciones a los derechos humanos: la desaparición forzada de personas, los sistemáticos hallazgos de cuerpos enterrados en fosas clandestinas y la crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar[2].

Resultado de la lucha de las víctimas, el 16 de febrero de 2017 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas[3]. Pese a que dicha legislación ordena la creación de instituciones[4] y mecanismos que permitan hacer frente al grave fenómeno de las desapariciones en el país, el panorama no es alentador.

La catástrofe humanitaria sigue vigente y se traduce en el drama social de miles de personas que, con amor y dignidad, buscan a sus seres queridos en lugares que nunca imaginaron y que nadie merece recorrer (fosas clandestinas y comunes, fríos pasillos de Semefos y funerarias), con la contradictoria esperanza de reconocer fotografías, objetos, indicios, vestigios que les lleven a localizar a seres queridos.

En este escenario, y dados los impactos psicosociales que producen la desaparición forzada, la búsqueda y la identificación sin vida del ser amado, es que nace el Protocolo Interdisciplinario de Notificación de la Identificación de Personas Desaparecidas y Restitución Digna[5]. Este documento es producto de la iniciativa de la sociedad civil que incorpora el enfoque psicosocial de manera transversal en los procesos forenses, particularmente en la notificación y entrega digna. Esto con la intención de evitar que durante estos procesos se generen formas de violencia que profundicen los daños.

Dicho enfoque pone en el centro de los procesos a las víctimas, sus necesidades y sus derechos en cada una de las fases de la búsqueda, identificación y restitución digna. De esta manera, garantiza el trato digno y el carácter reparador en las acciones. También comprende que los impactos psicosociales se producen en el contexto de violencia sociopolítica, reconoce las formas de afrontamiento y formas de organización de las víctimas.