$!Cada 8 horas es desaparecida una persona en Sinaloa, denuncia Sabuesos Guerreras

En promedio, cada 8 horas es desaparecida una persona en Sinaloa. Este crimen ha generado una nueva forma de sobrevivencia en este Estado mermado por la violencia social y burocrática: el de evitar ser desaparecido, dijo María Isabel Cruz al Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su discurso, la líder de Sabuesos Guerreras explicó que Sinaloa tienen 22 colectivos que buscan a cinco mil 27 personas en calidad de desaparecidas, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran el 76 por ciento de los casos.

Los colectivos de búsqueda son los que encabezan la lucha para la localización de nuestros hijos, esposos, sobrinos, nietos y más, y ahora se nos ha prometido la actuación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para buscar entre morgues y panteones a personas sin identificar y tratar de regresarlos con sus familias.

Además dijo que, eso va a ser solo un pedacito para encontrar a nuestros hijos, pero nos va faltar saber la verdad de los casos. Las autoridades no investigan, somos nosotras y cuando encontramos no sabemos muchas cosas, porque seguramente las autoridades fueron quienes los desaparecieron, pero no lo sabemos, solo sospechamos y esa pregunta siempre queda, quién lo hizo, para qué.

Sabemos que el Comité hará esta visita a Culiacán como parte de una agenda de reuniones en 22 estados del País, así como con expertos, periodistas e investigadores que trabajan este tipo de casos, luego de una aceptación del gobierno mexicano a la intervención de la Organización en el País.