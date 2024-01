La dilucidación de la propuesta del PRI al Senado, que al parecer deriva del consenso aliancista y que será aceptada por el total de los partidos de Oposición, al menos despertó a muchos priistas que hibernaban en el desánimo. Algunos vieron la esperanza de rescatar el voto a favor del tricolor y unos más, despechados por no aparecer en las primeras listas, auguraron que Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz nada tienen qué hacer frente a la fórmula de Morena, con Enrique Inzunza e Imelda Castro. De derrotas anticipadas y desesperaciones enfermizas pasaron a posibilidades que son placebos para el desencanto.

Con la definición de la fórmula que dará la competencia por los escaños en el Senado que le corresponden a Sinaloa, que encabeza Paloma Sánchez Ramos acompañada de Eduardo Ortiz Hernández, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional enseñaron las cartas fuertes que tienen para jugar el 2 de junio, sin acudir a los naipes que escondían bajo la mesa que son Héctor Melesio Cuén Ojeda y Mario López Valdez, cuya aparición en la cartelera electoral no será tan estelar como se creía. Con dos trayectorias al margen de negativos demoledores, PRI y PAN dan muestras de entender y atender la encrucijada 2024.

Quizá no se trate de ases aunque el par sí es competitivo y por lo pronto ahuyenta la conjetura, mitad mal augurio y mitad apuesta de los adversarios, de que personajes de mala fama pública serían protagónicos en la papeleta de votación, comenzando desde antes que inicien las campañas el efecto asustavotos. Al decidir por Sánchez y Ortiz, y según como vengan las demás candidaturas, la gente estará en posibilidad de retirar la actitud de quitarle el sufragio con antelación a que conociera a los postulados.

Horas antes del “destape” al Senado se dio el inesperado desplazamiento de la pretensión de Mario Zamora Gastélum a repetir en la posición senatorial que hoy tiene, a cambio de una diputación federal por la vía fácil, plurinominal. El político mochitense se había aferrado a la reelección y algo muy apetitoso debió lograr a cambio de la casi segura curul en la próxima integración de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados. Y como en esos casos donde la barbacoa se planea sin que nazca el becerro, ya se habla de la participación del ex candidato del PRI a Gobernador en el Gabinete de Xóchitl Gálvez, en caso de que gane ella la elección presidencial.

Queda por ver cómo se reparten el total de las postulaciones de la Alianza Fuerza y Corazón por México con el adelanto de que atisba un equilibrio entre las dos fuerzas políticas principales, PRI y PAN, que se alían en torno a Xóchitl Gálvez. Detrás de la planilla que presentan en Sinaloa al Senado existen indicios de acuerdos que le pondrían dique a la rebatinga local interna en la coalición y atemperarán la discusión de los perfiles desacreditados que se suponía llevarían una buena tajada del pastel principal: las postulaciones a la Cámara Alta.

Como elementos del análisis preliminar de la “caballada” del PRI colocada ayer en el arrancadero están también los registros de las aspiraciones de Liliana Cárdenas, de mucha cercanía con el dirigente nacional del PRI, por el Distrito 03; Germán Escobar, miembro del cacicazgo político que encabeza Daniel Amador, por el 6, y Noé Heredia, que aspiraba a la Alcaldía de Culiacán, por el 7, lo cual habla del prorrateo de oportunidades para las diferentes tribus priistas.

Sobre el resto de las candidaturas ayer mismo hubo crisis de ansiedades y avisos de reuniones con los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés. El miedo de los liderazgos locales de los cuatro partidos a que del plato a la boca se les caiga la sopa causó el ir y venir de muchos en el peregrinaje que los llevara a futurismos de mayor certidumbre. En medio de tal batahola Cuén Ojeda declaró que a título personal no tiene contemplado ni cree que compita por algún puesto de elección popular. Trascendió que Malova tomó similar determinación de si no es al Senado, nada. Ninguno de los dos debería decir que de esas aguas turbias no beberán.

Sin embargo, la atención continuará colocada en tres pretendientes a cargos de elección popular por parte de la Oposición. El premio de consolación que se le dará al Partido Sinaloense al sacar a Cuén de la competición por el Senado. Si Malova, que ha dicho que de no participaba por un espacio senatorial prefería aportar sin candidatura a la campaña de Xóchitl Gálvez. Y Sergio “Pío” Esquer que desde su posición independiente quiere ir al Palacio Legislativo de San Lázaro dándole sustento a la palabra de Xóchitl Gálvez, de ciudadanizar la política.

Esto apenas comienza y en nada se parece al equipo de béisbol Tomateros de Culiacán que fue truncado por Venados de Mazatlán en el pase a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. En la competición por los cargos de elección popular lo que hay es pitcheo de calentamiento, el ampayer que registra a los jugadores y la afición que alista las rechiflas y ovaciones según se desempeñe la novena de casa. Alisten las quinielas.