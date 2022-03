Puharich y México (2)

Brutal: no le dejaron cambiar el mundo

“En la década de 1970, Puharich afirmó que había investigado los efectos de un haz de radiación de baja frecuencia que la Unión Soviética había estado probando. Según Puharich, el rayo se basó en el trabajo de Nikola Tesla y podría usarse como arma para controlar a las personas. También afirmó que el rayo era responsable de alteraciones climáticas, terremotos , enfermedad del legionario y disturbios violentos. Puharich escribió que Tesla fue contactado varias veces por extraterrestres. Dos de las más de 50 patentes más famosas de Puharich fueron dispositivos que ayudan a la audición. Su investigación incluyó el estudio de la influencia de las emisiones de ondas electromagnéticas ELF de frecuencia extremadamente baja en la mente, e inventó varios dispositivos que supuestamente bloqueaban o convertían ondas ELF para prevenir dañar. Mientras trabajaba en México, Puharich se casó y luego se divorció de Rebecca Alban Hoffberger, la futura fundadora y directora del American Visionary Art Museum.

https://www.youtube.com/watch?v=YPIBvxJkoxs&list=TLPQMTQwMTIwMjIL_ssCEOSCzg&index=1

En 1952 Puharich invitó al místico hindú D. G. Vinod a una de sus sesiones de canalización. Durante el experimento, Vinod entró en trance y afirmó haber contactado a un grupo de entidades que se llamaban a sí mismas ‘Los Nueve’.

Peter Hurkos Puharich quedó impresionado por las historias sobre el psíquico holandés Peter Hurkos y lo invitó a los Estados Unidos en 1956 para investigar sus supuestas habilidades. Hurkos fue estudiado en el laboratorio de investigación médica de Puharich’s Glen Cove, Maine, bajo lo que Puharich consideraba condiciones controladas. Los resultados convencieron a Puharich de que Hurkos tenía auténticas habilidades psíquicas. Sin embargo, los experimentos no fueron repetidos por otros científicos. Puharich fue descrito como un ‘investigador crédulo’. Raymond Buckland ha escrito ‘con la excepción del Dr. Andrija Puharich, ni un solo investigador psíquico reconocido ha quedado impresionado con las actuaciones de Hurkos’.

Puharich conoció a Uri Geller en 1971 y lo respaldó como un auténtico psíquico. Bajo hipnosis, Geller afirmó que fue enviado a la Tierra por extraterrestres desde una nave espacial a 53,000 años luz de distancia. Geller luego negaría las afirmaciones de la fantasía espacial, pero afirmó que ‘existe una pequeña posibilidad de que algunas de mis energías tengan una conexión extraterrestre’. En 1974, Puharich afirmó que había observado a Geller transmutar el metal base en oro mediante el poder psíquico. Puharich también afirmó que Geller teletransportó a un perro a través de las paredes de su casa. Martin Gardner escribió que ‘no había ningún experto en fraude como observador’, entonces nadie debería tomar en serio la afirmación de Puharich. Sus afirmaciones paranormales sobre Geller fueron criticadas por el psicólogo David Marks. En su biografía de Geller, ‘Uri: A Journal of the Mystery of Uri Geller’ (1974), Puharich afirmó que con Geller se había comunicado con computadoras súper inteligentes del espacio exterior. Según Puharich, las computadoras enviaron mensajes para advertir a la humanidad que es probable que ocurra un desastre si los humanos no cambian sus caminos. Puharich afirmó que seres extraterrestres le habían comunicado que Geller era el salvador elegido de la humanidad y que se le había dado la capacidad de contactar platillos voladores y realizar fenómenos paranormales como psicoquinesis, flexión de cucharas, telepatía y teletransportación. También afirmó haber experimentado fenómenos poltergeist con Geller. El psicólogo Christopher Evans, que revisó el libro en New Scientist , escribió que aunque Puharich creía en cada palabra que había escrito, el libro era crédulo y ‘aquellos fanáticos de Geller que podrían haber esperado haber usado el libro como munición para impresionar a los escépticos serán los más decepcionados de todos’.

Se dice que Puharich realizó algún tipo de hipnosis con Greta Woodrew en Lab Nine en su finca en Ossining, Nueva York. Fue a través de estas sesiones que Woodrew supuestamente hizo contacto psíquico con seres extraterrestres.

Publicaciones: ‘Efectos de la vida y las invenciones eléctricas de Tesla’ (Ensayo sobre Nikola Tesla), ‘El hongo sagrado: llave de la puerta de la eternidad más allá de la telepatía’, introducción de Ira Einhorn Uri, ‘Un diario del misterio de Uri Geller. Prensa de ancla / Doubleday (1974) ISBN 0-385-00992-5 The Iceland Papers, Editor Modelo magnético de materia Modelo magnético ELF de materia y mente Origen de la vida Arte de curar Transmisor de aumento de Tesla Andrija Puharich - https://es.abcdef.wiki/wiki/Andrija_Puharich

Libro ‘El misterio de Uri Geller’

Ed Diana, México, 1975

https://listado.mercadolibre.com.mx/usados/el-misterio-de-uri-geller