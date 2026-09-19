¿Qué nos dicen las últimas estadísticas sobre la Guardia Nacional y policías en México? (1)

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, que ofrece información estadística sobre el desempeño, la estructura y las capacidades de la Guardia Nacional y las policías estatales. El reporte abarca dos rubros: 1) estructura organizacional y recursos; y 2) ejercicio de la función de seguridad pública. Hoy nos concentraremos en el primer rubro.
De entrada, un aspecto problemático del censo es que la Ciudad de México, por segundo año consecutivo, no entregó oportunamente al Inegi la información del módulo de estructura organizacional y recursos. Dada la proporción que significa la policía capitalina dentro del universo de las instituciones estatales de seguridad en México (92 mil 663 elementos o 39.3 por ciento del total nacional en 2023), esta omisión condiciona la utilidad del ejercicio y vuelve incompleta cualquier lectura agregada (1) Con esta salvedad, analicemos con cautela la información disponible.
Conocer las instituciones de procedencia de las personas titulares de las policías es relevante porque muestra el tipo de experiencia que el poder político considera deseable al frente de estas corporaciones. En el Censo de Seguridad 2026, el Inegi reportó que la Secretaría de Marina es la institución de procedencia más prevalente, con siete titulares (21.9 por ciento), seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional, con seis (18.8 por ciento), cifras que confirman que la sobrerrepresentación castrense en el ámbito estatal ya es un rasgo característico del aparato de seguridad mexicano. De hecho, un informe de México Evalúa publicado en 2024 ya inició la documentación de la dinámica de este tipo de nombramientos de origen militar al frente de las secretarías de seguridad estatales, así como sus implicaciones.
En cuanto al personal policial, de 2024 a 2025 la Guardia Nacional pasó de 132 mil 036 a 121 mil 279 elementos, su primera disminución desde su creación formal en 2019, debido a la reforma constitucional de septiembre de 2024 que la adscribió definitivamente a la Sedena y ordenó el cese del personal proveniente de la extinta Policía Federal para su incorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las instituciones estatales, por su parte, reportaron 155 mil 858 elementos, con el Estado de México (12.5 por ciento), Veracruz (7.8 por ciento) y Chiapas (6.4 por ciento) como las corporaciones más numerosas, mientras que Tabasco (2.1), Oaxaca (1.8) e Hidalgo (1.7) registraron las tasas más altas de policías por cada mil habitantes. Esta información, sin embargo, no incluye al personal militar que, sin estar adscrito a la Guardia Nacional, también realiza funciones de seguridad pública, ni las capacidades policiales de la SSPC.
A ello se suma que, según el último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (marzo de 2026), en 2025 las policías municipales reportaron 150 mil 757 elementos, con las tasas más altas en Baja California Sur (2.3), Jalisco (1.6) y Quintana Roo (1.6).
En materia de capacitación, durante 2025 ingresaron 15 mil 181 personas a los programas de formación inicial (45.5 por ciento como aspirantes a la GN y 54.5 por ciento como cadetes estatales), egresaron 13 mil 264 y desertaron 1,221, cifras que muestran una contracción importante frente a 2024 (34 mil 314 ingresos y 30 mil 417 egresos), atribuible en buena medida a la ausencia de datos de la Ciudad de México en 2025.
Respecto al control de confianza, 68.6 por ciento del personal obligado contó con evaluaciones aprobatorias vigentes a nivel nacional (76.8 por ciento en la GN y 60.4 por ciento en las instituciones estatales), mientras que 4.9 por ciento no tuvo evaluación alguna. En cuanto al Certificado Único Policial (CUP), 70.2 por ciento del personal lo tenía al cierre de 2025 (79 por ciento en la GN y 61.4 por ciento en las estatales); Chiapas, Chihuahua y Querétaro certificaron al 100 por ciento de su personal, mientras Oaxaca apenas alcanzó 2.2 por ciento.
Por el lado de las unidades especializadas, al cierre de 2025, 29 instituciones estatales contaron con unidad de inteligencia o análisis, 24 con unidad de proximidad social, 24 con unidad de investigación y 28 con unidad de policía cibernética. En infraestructura, la Guardia Nacional contó con 880 instalaciones (44.4 por ciento compañías y 32.8 por ciento estaciones y subestaciones), mientras que las instituciones estatales reportaron mil 686 unidades, concentradas en comandancias, estaciones y subestaciones (60.2 por ciento), con el Estado de México y Chiapas sumando 19.5 y 14.1 por ciento del total.
En términos presupuestales, en 2025 la Guardia Nacional y las instituciones estatales ejercieron en conjunto 136 mil 158 millones de pesos corrientes (20.7 por ciento la GN y 79.3 por ciento las estatales, con el Estado de México concentrando 18.5 por ciento de este último monto). A precios constantes de 2018, el presupuesto ejercido fue de 97 mil 128 millones de pesos, una caída de 20.1 por ciento respecto al año anterior, explicada sobre todo por la reducción de 21.7 por ciento en el presupuesto real de la Guardia Nacional, mientras que el de las instituciones estatales -sin la Ciudad de México- aumentó 5.6 por ciento.
En suma, el Censo 2026 sugiere que la seguridad pública en México atraviesa un reacomodo tras la reforma constitucional de 2024: la Guardia Nacional registró su primera caída de efectivos desde su creación y una contracción real en su presupuesto, mientras las instituciones estatales -sin la Ciudad de México- muestran una tendencia inversa. Al respecto, sería importante monitorear si ello responde a la implementación de los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en materia de fortalecimiento policial. La falta de información de la capital por segundo año consecutivo sigue siendo la principal limitante para cualquier lectura agregada a nivel nacional, demostrando la necesidad de contar con datos más completos, oportunos y comparables que permitan conocer a fondo el estado real de nuestras instituciones de seguridad.
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El autor es Gerardo Álvarez, analista de Políticas Públicas en México Unido Contra la Delincuencia. Ha realizado investigaciones y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
Referencias:
1. Lo que es posible es reconstruir la cifra de 2024: el propio reporte de 2026 incluye a la Ciudad de México en su agregado nacional de ese año (375 mil 711 elementos en total), por lo que, restando lo reportado por todos las otras estados, puede estimarse que la capital contó con 92 mil 507 elementos.