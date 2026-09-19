¿Qué nos dicen las últimas estadísticas sobre la Guardia Nacional y policías en México? (1)

Cada vez más militares frente a las instituciones estatales de seguridad; una Guardia Nacional que, por primera vez, reduce su total de personal policial; tres de cada 10 oficiales sin certificado policial en México; estos son algunos de los datos a destacar del último Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del Inegi.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, que ofrece información estadística sobre el desempeño, la estructura y las capacidades de la Guardia Nacional y las policías estatales. El reporte abarca dos rubros: 1) estructura organizacional y recursos; y 2) ejercicio de la función de seguridad pública. Hoy nos concentraremos en el primer rubro. De entrada, un aspecto problemático del censo es que la Ciudad de México, por segundo año consecutivo, no entregó oportunamente al Inegi la información del módulo de estructura organizacional y recursos. Dada la proporción que significa la policía capitalina dentro del universo de las instituciones estatales de seguridad en México (92 mil 663 elementos o 39.3 por ciento del total nacional en 2023), esta omisión condiciona la utilidad del ejercicio y vuelve incompleta cualquier lectura agregada (1) Con esta salvedad, analicemos con cautela la información disponible. Conocer las instituciones de procedencia de las personas titulares de las policías es relevante porque muestra el tipo de experiencia que el poder político considera deseable al frente de estas corporaciones. En el Censo de Seguridad 2026, el Inegi reportó que la Secretaría de Marina es la institución de procedencia más prevalente, con siete titulares (21.9 por ciento), seguida de la Secretaría de la Defensa Nacional, con seis (18.8 por ciento), cifras que confirman que la sobrerrepresentación castrense en el ámbito estatal ya es un rasgo característico del aparato de seguridad mexicano. De hecho, un informe de México Evalúa publicado en 2024 ya inició la documentación de la dinámica de este tipo de nombramientos de origen militar al frente de las secretarías de seguridad estatales, así como sus implicaciones.

¿Cuál es la situación de los cuerpos policiacos?

En cuanto al personal policial, de 2024 a 2025 la Guardia Nacional pasó de 132 mil 036 a 121 mil 279 elementos, su primera disminución desde su creación formal en 2019, debido a la reforma constitucional de septiembre de 2024 que la adscribió definitivamente a la Sedena y ordenó el cese del personal proveniente de la extinta Policía Federal para su incorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las instituciones estatales, por su parte, reportaron 155 mil 858 elementos, con el Estado de México (12.5 por ciento), Veracruz (7.8 por ciento) y Chiapas (6.4 por ciento) como las corporaciones más numerosas, mientras que Tabasco (2.1), Oaxaca (1.8) e Hidalgo (1.7) registraron las tasas más altas de policías por cada mil habitantes. Esta información, sin embargo, no incluye al personal militar que, sin estar adscrito a la Guardia Nacional, también realiza funciones de seguridad pública, ni las capacidades policiales de la SSPC. A ello se suma que, según el último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (marzo de 2026), en 2025 las policías municipales reportaron 150 mil 757 elementos, con las tasas más altas en Baja California Sur (2.3), Jalisco (1.6) y Quintana Roo (1.6). En materia de capacitación, durante 2025 ingresaron 15 mil 181 personas a los programas de formación inicial (45.5 por ciento como aspirantes a la GN y 54.5 por ciento como cadetes estatales), egresaron 13 mil 264 y desertaron 1,221, cifras que muestran una contracción importante frente a 2024 (34 mil 314 ingresos y 30 mil 417 egresos), atribuible en buena medida a la ausencia de datos de la Ciudad de México en 2025. Respecto al control de confianza, 68.6 por ciento del personal obligado contó con evaluaciones aprobatorias vigentes a nivel nacional (76.8 por ciento en la GN y 60.4 por ciento en las instituciones estatales), mientras que 4.9 por ciento no tuvo evaluación alguna. En cuanto al Certificado Único Policial (CUP), 70.2 por ciento del personal lo tenía al cierre de 2025 (79 por ciento en la GN y 61.4 por ciento en las estatales); Chiapas, Chihuahua y Querétaro certificaron al 100 por ciento de su personal, mientras Oaxaca apenas alcanzó 2.2 por ciento.

La seguridad pública en México atraviesa un reacomodo