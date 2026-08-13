Sinaloa concentra 17.1% de homicidios dolosos contra policías estatales, revela Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que Sinaloa concentró 17.1 por ciento de los fallecimientos por homicidio doloso registrados durante 2025 entre el personal de las instituciones de seguridad pública del País, según los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026.

Los censos reportaron 479 personas fallecidas que estuvieron adscritas a las instituciones de seguridad pública durante 2025: 114 pertenecieron a la Guardia Nacional y 365, a las instituciones estatales.

En el orden nacional, 15.9 por ciento de los fallecimientos correspondió a homicidio doloso.

De estos, la Guardia Nacional y Sinaloa concentraron 27.6 y 17.1 por ciento, respectivamente, según destacó el propio censo.

La entidad sinaloense también figuró entre los estados con mayor número de enfrentamientos armados en los que participó la GN.

Durante 2025, la corporación federal reportó 206 enfrentamientos en el País, de los cuales 30 ocurrieron en Sinaloa y 45, en Michoacán.

En el ámbito estatal, Nuevo León y Chiapas registraron 253 y 80 enfrentamientos, respectivamente.

A nivel nacional, se registraron 830 enfrentamientos en 2025: 206 de la Guardia Nacional y 624 de las instituciones de seguridad pública estatales.

Esta cifra representó una disminución de 20.1 por ciento respecto a 2024.

Según el motivo, 89.8 por ciento de los enfrentamientos ocurrió por reacción del personal para repeler alguna agresión, mientras que 10.1 por ciento derivó de tareas de inteligencia, denuncias, reportes de emergencias o de la presencia física de los elementos en patrullajes y detenciones.

Como resultado de los enfrentamientos, murieron 54 elementos adscritos a la Guardia Nacional o a las instituciones estatales y 208 resultaron lesionados.

Asimismo, se reportaron 333 personas civiles armadas fallecidas, 112 lesionadas y 565 detenidas en el País.

Los censos revelaron, además, que el presupuesto que ejerció la Guardia Nacional en 2025 disminuyó 21.7 por ciento en comparación con 2024, mientras que el de las instituciones de seguridad pública estatales —sin considerar datos de Ciudad de México— aumentó 5.6 por ciento.

El presupuesto total ejercido por ambas instancias fue de 136 mil 158 millones de pesos corrientes: 20.7 por ciento correspondió a la corporación federal y 79.3 por ciento, a las instituciones estatales.

En materia de detenciones, las puestas a disposición de personas que realizó la Guardia Nacional aumentaron 137.4 por ciento durante 2025, al sumar 23 mil 206, mientras que las de las instituciones estatales disminuyeron 7.3 por ciento, con 389 mil 921.

Los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo fueron los más frecuentes en las puestas a disposición ante el Ministerio Público, al concentrar 37.5 por ciento del total de presuntos delitos reportados.

Las instituciones de seguridad pública aseguraron 21 mil 88 armas de fuego durante 2025: 8 mil 178 la Guardia Nacional y 12 mil 910 las corporaciones estatales.

Del total, 47.9 por ciento correspondió a armas cortas; 45.5 por ciento, a armas largas; y 6.1 por ciento, a armas de fabricación artesanal.

La cifra representó un aumento de 72.4 por ciento respecto a 2024.

Según el Inegi, el objetivo de los censos es vincular los datos sobre la gestión y el desempeño de las instituciones de seguridad pública con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dicha función.