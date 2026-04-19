¿Qué organizaciones criminales podrían beneficiarse más del Mundial 2026?

Las organizaciones criminales buscarán lucrar con el Mundial 2026; un índice compuesto las posiciona según sus ventajas competitivas, lo encabeza el CJNG, pero también destacan las facciones del Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana, el Cártel del Noreste y la Unión Tepito.

El Mundial de Futbol 2026, del que México es país sede en conjunto con Estados Unidos y Canadá, generará una importante derrama económica para el país, que se estima en al menos 3 mil millones de dólares, por lo que las empresas están generando estrategias para tratar de captar una parte de esas ganancias, pero también las organizaciones criminales buscarán adueñarse de una parte de ese dinero.

Existen muchas formas en las que el crimen organizado buscará beneficiarse económicamente de los turistas que vendrán a los 13 partidos del Mundial en México, hace unos meses escribí un texto que presenta ocho oportunidades de negocio para el crimen organizado, que incluyó: 1) venta de boletos falsos, 2) comercialización de productos piratas, 3) venta de drogas, 4) servicios sexuales a los turistas, 5) apuestas ilegales, 6) estafas con tours falsos y otros servicios turísticos como hospedajes y transportes, 7) lavado de dinero y 8) extorsión a los comerciantes que se instalen en el Mundial.

Derivado de lo anterior, no es aventurado afirmar que la mayor parte de las organizaciones criminales relevantes del país buscarán obtener ganancias del Mundial, pero habrá algunas que tengan más beneficios que otras, ya que muchas de ellas tienen ventajas competitivas que buscarán explotar, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene un dominio territorial importante en la sede de Guadalajara, en cambio la Unión Tepito cuenta con mayor experiencia que otras organizaciones en la comercialización de piratería, en especial en la Ciudad de México o el Cártel del Noreste lleva años extorsionando a comercios de Monterrey.

Es decir, las organizaciones criminales parten de condiciones desiguales en su carrera por capturar la mayor cantidad de recursos provenientes de los turistas del Mundial, es decir, hay organizaciones con mayor tamaño que pueden invertir cantidades más grandes de recursos para montar esquemas de negocios, también hay otras que tienen mucha experiencia en determinadas actividades delictivas o que operan desde hace años en alguna de las ciudades sede, por lo que conocen el terreno y las oportunidades de negocio.

Lo anterior hace complicado poder responder con certeza a la siguiente interrogante: ¿qué organizaciones criminales tendrán un mayor beneficio económico del Mundial 2026?, ya que existen muchos criterios con los que se puede responder dicha pregunta.

Decantarse por uno de los criterios, implicaría dejar a un lado los otros, además del hecho de que en cada criterio obtendríamos respuestas diferentes, por lo que la mejor forma de responder a la pregunta, es construyendo lo que se conoce en metodología como un índice compuesto, es decir, un indicador que se obtiene al combinar diferentes variables, a las cuales se les asigna un peso y valores, de forma que con el mismo se toman en cuenta diferentes criterios.

De forma que el objetivo de este texto es poder determinar de una forma más objetiva el orden en el que las principales organizaciones criminales de este país se verán beneficiadas con el Mundial, calculando para ello un índice compuesto, que sume aspectos relevantes, a través de una metodología con rigor, misma que se expone a continuación.

Para construir el índice compuesto se consideran cuatro dimensiones, con las siguientes ponderaciones, para que los valores vayan de 0 a 100 puntos:

Presencia de la organización en las ciudades sede (30 puntos):

Si tiene presencia registrada en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey obtiene 5 puntos en cada una y si esa presencia es dominante, 10 puntos por sede, para un máximo de 30 puntos.

Presencia de la organización en sedes alternas y en lugares turísticos (15 puntos):

Se otorgará un punto por cada una de las ciudades sede alternas en donde tenga presencia: Cancún, Torreón, Pachuca, Toluca, Puebla, Querétaro y Tijuana. De igual forma, un punto por cada uno de los lugares turísticos más visitados de México, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, como son: Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Mazatlán, Acapulco, Veracruz y Mérida. Para en total sumar un máximo de 15 puntos.

Experiencia de la organización en actividades delictivas relevantes (40 puntos): Donde se contemplan las ocho actividades ya enlistadas en el segundo párrafo de este texto:

Venta de boletos falsos.

Comercialización de productos pirata a gran escala.

Narcomenudeo.

Control de la prostitución.

Apuestas ilegales.

Estafa en la venta de servicios turísticos (tours, transportes y hospedajes).

Lavado de dinero.

Extorsión a negocios.

Por cada actividad delictiva en el que una organización tenga experiencia, recibirá 5 puntos, para una suma máxima de 40 puntos.

Tamaño y capacidad económica de las organizaciones (15 puntos):

Se establecen tres categorías, que otorgan 15 puntos, 10 puntos o 5 puntos:

En la categoría de 15 puntos se encuentran las organizaciones criminales más grandes, con cobertura internacional, que son el Cártel Jalisco Nueva Generación; el Cártel de Sinaloa en sus dos principales facciones, la Mayiza y los Chapitos; el Cártel del Golfo en sus dos principales facciones, los Metros y los Ciclones-Escorpiones; la Nueva Familia Michoacana; el Cártel del Noreste y la Organización de los Beltrán Leyva.

La categoría de 10 puntos incluye a organizaciones regionales con presencia en zonas que abarcan al menos dos entidades federativas, por ejemplo, el Cártel Santa Rosa de Lima, los Viagras, la Barredora, el Cártel de Caborca, Guerreros Unidos o la Unión Tepito.

Por último, la categoría de los 5 puntos contempla organizaciones muy locales, con presencia en pocos municipios de una sola entidad, como el Cártel Independiente de Acapulco o los Rodolfos.

La razón de esta dimensión es que se asume que las organizaciones más grandes podrían invertir una cantidad mayor en los negocios ligados al Mundial, lo que les generaría mayores ganancias.

Para el cálculo de los valores, se revisaron fuentes hemerográficas y se llenó una base de datos, que puede ser consultada y descargada en el enlace, en donde se sometieron a revisión, 25 organizaciones criminales de todo el país. Anexo se muestra una imagen con el Top 10 de las organizaciones criminales, que estarían en mejores condiciones de beneficiarse del Mundial 2026:

Como se puede observar, el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal que se encuentra en mejor posición para capitalizar económicamente el Mundial, de hecho, hay una brecha muy importante entre los puntos obtenidos por la misma y la organización que le sigue en el ranking, lo cual se explica por una serie de factores: el CJNG fue la única organización con presencia en las tres sedes mundialistas, en donde en Guadalajara es casi hegemónico, también tiene experiencia probada en las ocho las actividades delictivas analizadas, incluso hay algunas, como los fraudes en servicios turísticos, en donde es la única con antecedentes documentados, además del hecho de que su tamaño le permitirá invertir mucho y cuenta con presencia en casi todo el territorio nacional.

Los puestos de 2 al 5 en el ranking, se definieron por diferencias mínimas, al grado que bien pudieron tener otro orden con pequeñas variaciones, se trata de organizaciones de gran tamaño como La Mayiza del Cártel de Sinaloa, que tiene una experiencia importante en la producción y venta de drogas; la Nueva Familia Michoacana con operación relevante en el centro de México; los Chapitos, que son la otra facción del Cártel de Sinaloa, que ha incursionado desde hace varios años en el negocio de las apuestas ilegales y el Cártel del Noreste, que agrupa a antiguos operadores de los Zetas, que tiene la mejor posición en la Zona Metropolitana de Monterrey.

A las anteriores podemos sumar las dos facciones del Cártel del Golfo, los Ciclones y los Metros, como otras organizaciones de alcance nacional, que también operan en Monterrey y cuentan con experiencia en varias actividades delictivas, las cuales ocupan en el ranking las posiciones 7 y 9 respectivamente.

Completan el ranking tres organizaciones de corte regional, dos de ellas con amplia influencia en la Ciudad de México y con operación directa en la zona del Estadio Azteca, la Unión Tepito en la sexta posición y el Cártel de Tláhuac en la octava posición, las cuales desde hace años controlan mercados relevantes como la venta de productos pirata o la prostitución en áreas clave de la capital del país, hecho que les dio los puntos necesarios para formar parte del top 10. La tercera organización es el Cártel de Caborca, originaria de Sonora, que entró al top 10 gracias a que cuenta operadores en Ciudad de México y diferentes ciudades turísticas consideradas en este ejercicio.

Esto implica que si las autoridades de México y los estados buscan evitar la acción de los grupos del crimen organizado en el Mundial 2026, las organizaciones prioritarias en las que deben enfocar sus esfuerzos son precisamente las ya enlistadas, con especial énfasis en el Cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que es la única con presencia probada en las tres sedes mundialistas, con operación en la mayor parte de las sedes alternas y sitios con alta afluencia de turistas, con solvencia económica para implementar inversiones de peso y experiencia comprobable en las ocho actividades delictivas analizadas.