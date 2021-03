Por estas razones es que sorprende el silencio que guardan los antes enardecidos críticos de las mafias de poder que patrocinó el PRI durante medio siglo. Ajustan a sus conveniencias e intereses aquello que a todas luces es lo mismo que combatieron antes de que la política les diera a tragar una sopa de su mismo albañal. Les repugna. Dicen “fúchila y guácala”. Cuando pueden van a la sentina a vomitar. Pero son institucionales, afirman, para no reconocer que en realidad son medrosos.

Pero algo se gana en las batallas perdidas y en este Waterloo de Morena proceden a transparentarse convicciones que son acomodaticias a cualquier molde de ignominia en nombre de una victoria electoral fraguada en el disparate. No obstante que está bajo la mirada azorada de los electores, esta vez sí se vale transar, humillar, engañar y hasta besarle la mano al verdugo, al fin y al cabo que el proyecto de la Cuarta Transformación bien que lo vale.

El miedo se apoderó de los que hace días gritaban a los cuatro vientos que se atravesarían para evitar eventual bloque rochista-cuenista. La cobardía que encontró pretexto en el temor a enfrentar al empoderado PAS les llegó puntual como coartada para tapar militancias de hule y convicciones fruncidas. Al mismo tiempo la fingida repugnancia por el pacto consumado se ubicaba muy cerca de la forzada aprobación provocada por el ansia de no quedar fuera de la nómina gubernamental.

Ese fue el rayo que hizo añicos la credibilidad. El relámpago de bochorno que hizo posible que todos los cuadros políticos de Morena en Sinaloa se escuden en la “institucionalidad” para no contradecir al líder nacional, aunque por aparentar lealtad tengan que probar las inmundicias que éste les da. Antes indignos que valientes, hacen suya la política del avestruz.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, le endosó al dirigente nacional de Morena la responsabilidad del acuerdo con el PAS para ir con candidatos comunes en alcaldías, diputaciones locales y Gubernatura, mientras que la Diputada federal Merary Villegas Sánchez dijo no coincidir con la decisión de Mario Delgado pero se refugió en el intersticio de la disciplina, el mismo donde anida la pusilanimidad.

Unos escondidos en la pena ajena, otros enmudecidos por no hallar las palabras precisas, y los demás ofreciendo caras sonrojadas, en el proceso de justificar el reencuentro de dos proyectos que se repelen entre sí, los morenistas se quedaron sin argumentos. Tratando de ubicar la alianza con el PAS en el punto medio entre lo puro y lo ruin les resultó inútil todo intento por normalizar lo que saben que es anómalo.

Reverso

Respirar por la herida

Acostumbrado a residir placenteramente en las cloacas del poder, a Jesús Estrada Ferreiro le alegra la alianza Morena-PAS y llama a los inconformes a que no la hagan de fatalistas, que sean sensatos y no se peleen con alguien que los puede ayudar a ganar. Y ya de plano por déficit crónico de sensatez le aplica a la circunstancia sinaloense la frase de López Obrador que es toda una joyita: “amor con amor se paga”. ¿Entonces por qué no le ofrece igual de abrazos a Gerardo Vargas Landeros?