Razones del incremento de ataques en las escuelas en México

México registra un preocupante crecimiento de incidentes con armas de fuego en escuelas: desde 2000 se acumulan 157 eventos y en 2026 se alcanzó un récord con 31. La disponibilidad de armas, la insuficiente atención a la salud mental y la normalización de la violencia, han agravado el problema

Las escuelas deberían de ser espacios seguros para los estudiantes, sin embargo, en los últimos años hemos observado un preocupante crecimiento en la cantidad de ataques que se dan al interior de los planteles o de incidentes con armas de fuego, lo cual genera intranquilidad en los centros escolares y en la sociedad. Los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria 13 en el Ejido la Unión en Torreón Coahuila, en donde dos ex alumnos entraron al plantel y atacaron con un machete y petardos a docentes y alumnos, causando la muerte de la subdirectora, muestran que estos ataques cada vez son más frecuentes. Sin embargo, lo ocurrido en Torreón, ni es un caso aislado, ni un hecho atípico, sino que situaciones similares se han presentado en otras partes del país, como hace meses en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde un joven ingresó a la Preparatoria Antón Makárenko y privó de la vida a dos maestras utilizando un arma larga.

Eventos con armas de fuego en escuelas en México

El abril pasado en este mismo espacio publiqué un trabajo en donde se documentaba a través de fuentes periodísticas, los eventos con armas de fuego que se habían presentado en escuelas mexicanas del 2000 a abril de 2026, encontrando 143 eventos en 31 de las 32 entidades federativas. En dicho texto se señalaba la tendencia creciente de los eventos desde el 2017, que había alcanzado su punto máximo en 2025 con 30 eventos, pero que en marzo de este año ya llevábamos 17, lo que nos hacía pensar que 2026 tendría más casos al ritmo que llevaba el fenómeno. Con el ánimo de dar seguimiento al problema, se hizo una actualización de los datos, encontrando que para el último día de septiembre se podían contabilizar 157 incidentes con armas de fuego, en donde 31 se habían presentado en 2026, lo que permite afirmar que es el año con mayor incidencia en la historia. Lo cual confirma el hecho de que cada vez se están presentando más incidentes con armas dentro de las escuelas, en los cuales se contemplan los ataques. Situación que nos encamina hacia el escenario que se vive en los Estados Unidos en donde este tipo de situaciones son más frecuentes en las escuelas. Este tipo de eventos, a pesar de estar en todas las entidades, menos en Aguascalientes, se concentran de forma especial en entidades como Nuevo León y Puebla que tienen 11 situaciones documentadas, Ciudad de México y Tamaulipas con 10, Chiapas con 9, e Hidalgo, Estado de México y Guanajuato con 8. Obviamente no todos los ataques que se dan al interior de las escuelas involucran armas de fuego, la muestra está en el evento que acaba de suceder en Torreón en donde se utilizó un machete, también hace unos días hubo otro ataque en Querétaro con un cuchillo en contra de cuatro personas.

Posibles explicaciones de este incremento en la cantidad de ataques