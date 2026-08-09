Reclutamiento criminal en Jalisco: cuando la escuela ya no basta

El caso de tres estudiantes en Jalisco evidencia que asistir a la secundaria no elimina el riesgo de reclutamiento criminal en territorios dominados por grupos delictivos

Las cámaras de vigilancia desempeñaron un rol decisivo al atestiguar sus últimos pasos por las calles de una región donde la delincuencia organizada y el reclutamiento criminal dejan su impronta en una serie de delitos que afectan a la población. En esta ocasión hubo regreso: el trío de chicos de secundaria retornó a casa; los liberaron de un futuro incierto.

Condiciones de vulnerabilidad y de amenaza del reclutamiento criminal

Respecto a las características sociodemográficas de los adolescentes, sobresale su edad escalonada de 13, 14 y 15 años, correspondiente a la escolaridad básica. La asistencia a la secundaria no impidió que ocurriera su desaparición por presunto reclutamiento criminal. De acuerdo con REDIM y ONC, la población de niñas, niños y adolescentes (NNA) en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de la delincuencia organizada es aquella que reúne ciertas características que los posicionan en situaciones de vulnerabilidad y de amenaza. Dentro de las condiciones de vulnerabilidad se encuentra la inasistencia a la escuela. El impacto mediático del caso no debe confundirse con su representatividad estadística; sin embargo, no pueden desestimarse las condiciones en las que ocurrió y basta con la exposición que se ha tenido para alertarnos sobre las tendencias en las situaciones de riesgo que viven los adolescentes dentro y fuera de las secundarias. En este sentido, el foco apunta a si la asistencia escolar ya no es suficiente para contener la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos delictivos locales o regionales. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes vulnerables ante el reclutamiento fue de 10.4 por ciento a nivel nacional, mientras que Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz se posicionaron por arriba del promedio nacional. Desde ese año, el informe de REDIM-ONC ya identificaba a Jalisco en la lista de alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes vulnerables. Otro factor que hace a una persona propensa a ser reclutada es la dinámica delictiva. Jalisco forma parte de los estados con mayor incidencia en el reclutamiento de NNA en México, según el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada, documento publicado por la Secretaría de Gobernación en 2021. Según este informe, son tres los grupos delictivos predominantes en Jalisco: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), escisiones de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y otros grupos locales relevantes. Aunque la información está desactualizada, pues ya transcurrieron cinco años desde la publicación del Mecanismo, sigue siendo el único referente emitido por las autoridades para señalar las zonas de riesgo. En el mapa adjunto se aprecian los municipios con mayor incidencia determinada por la alta actividad de grupos delictivos en la región. A pesar de que Jalisco, bajo este diagnóstico, se encuentra entre los cinco estados con la menor presencia (verde claro), las condiciones se han modificado por el fortalecimiento del CJNG, la ruptura de las facciones al interior del Cártel de Sinaloa (CDS) tras la detención de Ismael Zambada, el Mayo, y la posterior alianza entre el CJNG y los Chapitos (una de las facciones del CDS).

Reconfiguración de amenaza en los territorios y en las condiciones de vulnerabilidad

En la conferencia matutina del pasado 16 de junio de 2026, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SyPC), mencionó que el CJNG otorgó financiamiento o provisión de refuerzos de personal al CDS, siendo Los Chapitos quienes se beneficiaron de esta unión. La contribución de personal tuvo el propósito de engrosar las filas del CDS al sur de Sinaloa, según el Secretario de SyPC. El apoyo fue posible por la intervención del Mencho, quien era el líder del Cártel Jalisco hasta el día del operativo por su captura, el 22 de febrero de 2026, y quien murió ese mismo día tras el enfrentamiento que mantuvo con las fuerzas armadas mexicanas. Omar García, al ser cuestionado sobre la alianza, informó que esta concluyó posterior a la muerte del Mencho; sin embargo, no descarta su posible continuidad. La ambigüedad de la respuesta representa incertidumbre generada por el abatimiento del líder criminal, pues su caída no implica la disolución de la organización delictiva, pero sí modificaciones de los acuerdos establecidos cuando el mando no era Juan Carlos Valencia, el 03, actual líder del CJNG. Pareciera que el territorio mexicano es un campo minado de amenazas ante las modificaciones de los grupos delictivos altamente presentes, como en el caso anterior u otros que resurgen, como el Cártel Nueva Plaza en Jalisco. Aquí me centro en la parte occidental del país, pero este tipo de dinámicas se mantienen con mayor o menor intensidad en otros estados, y su variación dependerá de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades y de las características que la organización delictiva presente en cada región. Las reconfiguraciones impactan en el nivel de riesgo que niños, niñas y adolescentes enfrentan al vivir en una u otra parte.

El factor plataformas y redes sociales en el reclutamiento criminal