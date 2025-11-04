Remesas a la baja

El acuerdo de Amazon con OpenAI, respaldada por Microsoft, por valor de 38 mil millones de dólares, impulsó al Nasdaq Composite y al SP500, fortaleciendo aún más el sector de la inteligencia artificial.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta para las grandes bolsas de valores del mundo. El acuerdo de Amazon con OpenAI, respaldada por Microsoft, por valor de 38 mil millones de dólares, impulsó al Nasdaq Composite y al SP500, fortaleciendo aún más el sector de la inteligencia artificial. La división de servicios web de Amazon alcanzó un acuerdo mediante el cual OpenAI puede acceder a las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia. Las acciones del gigante del comercio electrónico se dispararon un 4 por ciento, situándose entre las de mayor alza del SP500, el Nasdaq y el Dow Jones.

Con más del 63 por ciento de las empresas ya habiendo presentado sus resultados, las ganancias han aumentado un 11 por ciento interanual, superando el consenso de los analistas al 30 de septiembre, que preveía un incremento del 7.7 por ciento. Los sectores financiero y de consumo discrecional lideraron este buen desempeño. La estimación de crecimiento de ganancias combinada, que integra los resultados publicados con las estimaciones restantes, apunta a un crecimiento superior al 10.6 por ciento, frente al 9 por ciento de la semana pasada.

Mientras tanto, el índice manufacturero estadounidense del Instituto de Gestión de Suministros cayó a 48.7 en octubre, desde 49.1 en septiembre, frente a las expectativas de un aumento a 49.5 unidades. El índice manufacturero estadounidense S&P Global de octubre se revisó al alza a 52.5 desde una lectura preliminar de 52.2, frente a las previsiones de que no habría modificaciones; el índice de octubre se sitúa por encima del valor de 52.0 registrado en septiembre.

En México, los principales índices sostuvieron al cierre del lunes las pérdidas con las que iniciaron la sesión, a la luz de los últimos datos locales e internacionales. No obstante, se han alejado menos de 2 por ciento desde los máximos que renovaron la semana pasada. Los inversionistas incorporaron que el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó en octubre su cuarto mes de crecimiento consecutivo.

Por otro lado, las remesas ligaron medio año de descensos, algo no visto desde 2012, mientras que los analistas privados elevaron ligeramente su estimado de inflación para el cierre de 2025, de acuerdo con la encuesta del Banco central. El mercado espera, además, la decisión de Banco de México de esta semana, donde se espera que se continúe con la disminución de la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, así como pistas sobre el futuro de las medidas monetarias hacia el cierre del año.

Tanto a nivel local como internacional los operadores están atentos al panorama comercial estadounidense, donde se mantienen esperanzas de la llegada de un acuerdo o tregua con China. Particularmente en el caso de México, cuyas exportaciones tienen un alto componente automotriz, con noviembre entraron en vigor aranceles estadounidenses contra camiones medianos y pesados.

En asuntos energéticos, tenemos que el West Texas Intermediate cerró con una ligera alza el lunes, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunciara el fin de semana un nuevo aumento de la producción mensual a partir del 1 de diciembre, al tiempo que comunicó que suspenderá nuevos incrementos de producción durante el primer trimestre del próximo año. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en diciembre cerró con un alza de 7 centavos, situándose en 61.05 dólares por barril, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, para enero subió 10 centavos para cotizarse en los 64.87 dólares por barril.

En una breve reunión ministerial mensual, el cártel petrolero anunció un tercer aumento de producción mensual de 137 mil barriles diarios el próximo mes, para luego mantener las cuotas sin cambios durante el primer trimestre de 2026. Estos aumentos se suman a los incrementos de producción de 2.2 millones de barriles diarios que el grupo realizó en septiembre, lo que dejó a la mayor parte del grupo sin capacidad para incrementar aún más su producción.

Estos aumentos han inyectado más petróleo en un mercado ya sobreabastecido, dado que los productores de América han incrementado la producción por encima del crecimiento de la demanda este año, elevando las reservas mundiales y presionando los precios. Si bien las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos se situaron recientemente un 6 por ciento por debajo del promedio de los últimos cinco años, se estima que actualmente hay más de mil millones de barriles de crudo almacenados en buques petroleros.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano arrancó el penúltimo mes del año con el pie derecho y frenó cuatro días de retrocesos ante el dólar. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda local se apreció casi 10 centavos para cerrar en 18.48 unidades por dólar en su versión interbancaria, luego que la semana pasada llegara a su nivel más débil en siete semanas. En contraste, el Índice Dólar, DXY, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas, avanzó marginalmente hacia los 99.89 puntos.

Los inversionistas asimilaron que el Presidente Trump, mantiene una postura agresiva respecto al comercio. El Primer Ministro Carney, de Canadá, se disculpó directamente con el primero por la publicidad que lanzó la provincia de Ontario en contra de la política arancelaria de Estados Unidos. No obstante, el Mandatario estadounidense rechazó una reanudación de conversaciones comerciales con Canadá tras la disculpa. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.