La moneda mexicana cerró en 17.71 pesos por dólar, su nivel más débil de los últimos siete meses, lo que representó una depreciación de casi 75 centavos en un solo día ante el dólar estadounidense. De esta manera, el peso tuvo su peor desempeño diario desde el 11 de junio de 2020, cuando los mercados globales fueron golpeados por la parálisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

Iniciamos ayer la semana con una jornada positiva en Asia y mixta en Europa y América. Los índices bursátiles estadounidenses cerraron encontrados este lunes, tras recibir algunos datos económicos y con la mira puesta en información sobre el empleo. El SP500 hiló dos alzas, el Nasdaq marcó su primera subida en cuatro días y el Dow Jones cedió terreno por cuarta ocasión en cinco días de intercambios. Los inversionistas tomaron en cuenta que los distintos reportes de administradores de compras estadounidenses se arrojaron mixtos, mientras que el gasto en construcción presentó un ligero retroceso, contra las expectativas de los analistas que esperaban al menos un tenue avance.

El panorama monetario continúa como uno de los pilares de los intercambios, por lo que los portafolios se posicionan influidos por dichas expectativas. En concreto, Estados Unidos publicará en los siguientes días las vacantes laborales, la nómina privada, la nómina no agrícola y la tasa de desempleo. El mes pasado un mercado laboral que dio señales de ajuste, junto con una inflación en desaceleración, ayudó a que el mercado ganara apetito por riesgo y renovara máximos históricos. Ahora el entusiasmo sobre recortes de tasas de interés se ha degradado, debido a una cautelosa Reserva Federal, con el primer movimiento de tasas esperado para septiembre o noviembre.

En México, el mercado de valores vivió ayer una sesión de claras caídas, pese a venir de un mes de pérdidas, al incorporar el resultado de las elecciones más grandes de la historia del país, con sesgos claros en los resultados presidencial y legislativo. Las cotizaciones de los principales índices aceleraron las bajas conforme avanzaron las horas de la primera sesión de remates de la semana. Los indicadores marcaron ayer su segunda baja seguida y la más pronunciada desde el 9 de marzo de 2020, cuando llegaba a México la pandemia de Covid-19. Además, las canastas accionarias aztecas registraron su puntaje más bajo desde mediados de noviembre de 2023.

El mercado reaccionó a que Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, ganó la Presidencia de México para el periodo 2024-2030, probablemente con mayoría en el Congreso. Aunque el resultado no fue diferente a lo anticipado por las encuestas, los operadores empezaron a evaluar el impacto de un nuevo inicio de sexenio en el que la titular del Ejecutivo podría tener facilidad para modificar la Constitución, aunque los resultados de la Cámara de Diputados y de Senadores aún no son definitivos. Según algunos analistas, los resultados muestran que el Presidente López Obrador y Morena lograron mantener un fuerte apoyo, después de seis años de gobierno y en un entorno global complejo definido por el Covid-19 y las tensiones geopolíticas.

Los inversionistas no solo sopesan la posibilidad de que Sheinbaum, ex jefa de gobierno de Ciudad de México, emprenda reformas profundas que contravengan el interés del sector privado, sino que retome las recientes propuestas que no prosperaron del Presidente López Obrador. Entre ellas se encuentran que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por votación popular, la facultad para limitar ganancias de las instituciones financieras privadas o la desaparición de organismos autónomos (como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). Al respecto, el Presidente López Obrador dijo que conversará con la virtual Presidenta electa sobre la posibilidad de enviar al Congreso las iniciativas que contienen el llamado ‘Plan C’, o las criticadas reformas que no fueron aprobadas este año al no contar con apoyo suficiente.

En temas energéticos, tenemos que los precios del petróleo sumaron ayer su cuarto día de pérdidas, mientras que los inversionistas digerían la política de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Así, el precio del contrato de julio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, bajó 2.77 dólares para marcar 74.22 dólares, mientras que el precio contrato de julio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, cayó 2.74 dólares para colocarse en 78.36 dólares por barril.

El crudo vivió su segundo peor día en lo que va del año, luego que el cártel y sus aliados acordaron ampliar los recortes de producción en 3.6 millones de barriles por día hasta finales de 2025. Sin embargo, Arabia Saudita, Rusia y varios otros países eliminarán gradualmente una ronda separada de recortes de 2.2 millones de barriles diarios durante 12 meses a partir de octubre.

El peso mexicano arrancó la semana con una depreciación no vista desde la pandemia de Covid-19 tras conocerse la victoria electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, algo que ya estaba descontado, pero no con una mayoría calificada que podría tener en las dos cámaras del Congreso, lo que eventualmente le permitiría realizar cambios constitucionales sin tener que enfrentar contrapesos. De acuerdo a los registros de Banco de México, la moneda mexicana cerró en 17.71 pesos por dólar, su nivel más débil de los últimos siete meses, lo que representó una depreciación de casi 75 centavos en un solo día ante el dólar estadounidense. De esta manera, el peso tuvo su peor desempeño diario desde el 11 de junio de 2020, cuando los mercados globales fueron golpeados por la parálisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

Para los analistas, la reacción del peso obedece a que Sheinbaum ganó sin contratiempos y por un margen cercano al dos a uno sobre Gálvez, de acuerdo con datos del conteo rápido presentado por el Instituto Nacional Electoral. Además, Morena y sus aliados habrían obtenido una votación que le permitiría tener una mayoría calificada o de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y estaría cerca de hacerlo igual para la Cámara de Senadores, una situación que le permitiría a la virtual Presidenta obtener aprobaciones legislativas que habrían sido negadas a su predecesor. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.