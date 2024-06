Tras el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo en la elección por Presidencia de México, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron caídas este lunes 3 de junio, no registradas desde 2020, año en que se propagó la pandemia del Covid-19, según coincidieron diversos especialistas de instituciones financieras, los cuales detallaron que preocupaba que la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, hiciera cambios constitucionales, que deteriorarían “el ambiente de negocios” en el País.

Asimismo, durante la sesión, el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.9183 y un máximo de 17.7476 pesos por dólar, el nivel más alto desde el 19 abril del presente año, que se dio debido a los conflictos en Medio Oriente.

En tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) perdió 6.11 por ciento, respecto al cierre previo, al ubicarse en las 51 mil 807 unidades.

Esta fue la caída más profunda desde el 9 de marzo del 2020, cuando descendió 6.42 por ciento. Por su parte, la tasa de los bonos M a 30 años subió 19 puntos base y se ubicó en 10.01 por ciento, mientras que los bonos M a 20 años subieron 20 puntos, a 10.08 por ciento.

Al respecto, el área de análisis de Intercam Casa de Bolsa recordó que una vez cerradas las casillas el domingo 2 de junio y hasta la medianoche, el tipo de cambio se mantenía estable, en un nivel alrededor de 16.93 pesos por dólar, debido a que ya se preveía el triunfo de Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, según agregó dicha institución financiera, pasada la medianoche, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que Morena y sus aliados se apuntaban a tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, un escenario que, antes de ello, tenía menores probabilidades de ocurrencia.

“Con esto es posible vislumbrar que aumenta de manera significativa la posibilidad de tener la mayoría constitucional en ambas cámaras. Esto no es una buena noticia para los mercados, porque generalmente les resulta más atractivo invertir en un país que mantiene contrapesos en los poderes. En este escenario la aprobación de reformas a la constitución es mucho mayor”, advirtió.

En ese sentido, Grupo Financiero BASE aseguró que había un miedo en México y ello era evidente en el tipo de cambio, en el mercado accionario y en las tasa de interés de los instrumentos gubernamentales, lo que podría generar salida de capitales. También advirtió que la estabilidad dependería de lo que hiciera el actual Presidente de la República en estos días y lo que dijera la virtual Mandataria nacional.

“¿De qué se tiene miedo?, de cambios en la Constitución que deterioren el ambiente de los negocios y que afecten el buen funcionamiento de la economía mexicana; en particular, se tiene miedo de que al Banco de México le quieran cambiar el mandato o que quieran quitarle la autonomía”, abundó.

También se tiene miedo de la disciplina fiscal. Recordemos que este año hay un déficit presupuestario proyectado alrededor de 5 por ciento del Producto Interno Bruto, algo no visto desde 1988 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el inmenso reto de reducir este déficit para que no se den recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México”, apuntó el Grupo Financiero BASE.

“Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos. Estos son los puntos que están generando miedo”, enfatizó.

Por su parte, la firma de gestión de activos Janus Henderson destacó que Sheinbaum Pardo fue elegida como la primera Presidenta de México y con un desempeño mucho más fuerte de lo que sugerían las encuestas, por lo que su sólida elección le proporcionará más influencia para encontrar su propio camino político y no solo permanecer a la sombra de Andrés Manuel López Obrador, lo que podría ser positivo, ya que se le consideraba más pragmática que AMLO.

Sin embargo, Janus Henderson indicó que Morena estaba en camino de obtener más asientos en el Congreso de la Unión, y este nivel de control político era una preocupación para los inversionistas, ya que, según dicha institución financiera, ello abría la posibilidad de nuevas políticas que pudieran socavar los controles y equilibrios sobre López Obrador, la propia Sheinbaum Pardo, así como de Morena y sus aliados.

“En febrero, AMLO presentó un paquete de reformas que reduce los fondos del Instituto Nacional Electoral y cambia el procedimiento de nombramiento de la Suprema Corte [de Justicia de la Nación]; el proyecto de ley requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que podría estar al alcance de Morena”, precisó Janus Henderson.

-Con información de Forbes México.