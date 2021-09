Esta semana, para ser exacto el pasado 14 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley Federal de Revocación de Mandato; esto después de haber sido aprobada el pasado 7 de este mes. Veamos algunos detalles.

Empecemos por señalar que la ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultado y votar respecto de la revocación de mandato, si Usted no sabe qué es revocación le comento que la RAE lo define como la acción y efecto de revocar y esto último lo define como dejar sin efecto, una concesión , un mandato o una resolución, es decir que esta ley es para dejar sin efecto el nombramiento de titular del Ejecutivo federal, es decir Presidente de la República.

La pregunta será la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Para iniciar el proceso de revocación de mandato, debe ser a petición de por lo menos el 3 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores y corresponder por lo menos a 17 entidades federativas, en las cuales también se encuentren representadas por lo menos el 3 por ciento de la lista nominal de cada entidad federativa. Para poder participar como ciudadano, es necesario tener la ciudadanía mexicana, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para elector vigente y no contar con sentencia ejecutoriada que suspenda sus derechos políticos.

Este proceso se puede solicitar por una sola ocasión, durante los primeros tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo. El INE es quien tiene a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación y para esto prevé un gasto de 3 mil 830 millones 448 mil 091 pesos.

Si Usted me pregunta si creo necesario o conveniente que se realice la revocación de mandato de nuestro Presidente, (recordemos que tendrá un costo de más de 3 mil millones de pesos) le diría que no, sigue contando con amplio apoyo en el País, fue electo para gobernar durante cinco años 10 meses, y no, no estamos hablando de un complot para que su periodo dure menos de seis años, esto es por la reforma constitucional del año 2014, ¿Entonces para qué realizar esta revocación? Quizá la respuesta la tengamos en el artículo 32 de la ley en comento: “Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato...”, más spots, más propaganda para un Presidente que es dueño de un partido político y si algo sabe hacer, es estar en campaña.

El Presidente ha manejado la agenda como pocos políticos, y esta revocación de mandato le permite que durante los próximos meses hablemos de lo que a él le gusta, es decir de él.

Para terminar, mucho “ruido” ha causado la noticia de que el Presidente López Obrador haya decidido invitar a nuestro aun Gobernador a colaborar con su gobierno, específicamente como Embajador de España, es de notar que no es al único Gobernador de Oposición próximo a dejar el cargo que invita, también lo hizo con el aún Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría. Si bien es cierto hay muchos que señalan que la invitación a nuestro Gobernador es un pago de favores, independientemente de que esto sea cierto o no, vale la pena observar que divide al partido al que pertenece el Gobernador entre quien cree que debe de aceptar la Embajada y quien no ...divide y vencerás.

PD. 1: Para el año 2022, el INE requiere 885 mil 902 millones 408 mil pesos, ya que el próximo 5 de junio de 2022 se realizarán elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, esto no incluye la revocación de mandato.

PD. 2: ¿Ha notado que cada vez son más los semáforos que no funcionan y los camellones en mal estado? Como se nota que ya pasaron las elecciones.

PD. 3: Al momento de dar el Grito, la no intervención en asuntos de otros países no es relevante.