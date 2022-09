Plácido Domingo ha sido una de las mejores voces e intérpretes de ópera, zarzuela y canción vernácula. Asimismo, destaca por su profesionalismo como director de orquesta. Sin embargo, a sus 81 años no puede seguir con el ritmo de presentaciones de un muchacho. Ya conquistó un lugar indiscutible en la historia de la ópera, no tiene caso que se siga exponiendo a fallar en los escenarios (además del descrédito, fundado o no, de las acusaciones que se vierten sobre él.

