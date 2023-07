sicairos6204@gmail.com

Rocha lamentó que estén involucradas en las carpetas de investigación dos personas a las que estima, el ex Tesorero Manuel de Jesús Lara Salazar, ‘que seguramente sólo recibía órdenes y las acataba’, y el ex Director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuén Díaz, preguntándose ‘¿por qué tiene un padre que meter a un hijo en ese tipo de problemáticas: No tengo la menor duda de que también recibía órdenes’.

Con el recuento de casi seis décadas de autonomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la defensa de ésta en 1972 cuando el régimen de Alfredo Valdés Montoya les negaba a los universitarios el derecho a elegir a sus autoridades, y en 1981 al tratar Antonio Toledo Corro de cercenarle las preparatorias a la UAS, el Gobernador Rubén Rocha Moya estructuró su derecho a réplica frente a quienes el reciente fin de semana lo acusaron de enderezar la persecución política contra autoridades formales, y de facto, de la institución de educación superior.

A los estudiantes, trabajadores y padres de familia que integran la comunidad universitaria los exhortó a que no se equivoquen. “Que no los engañen, yo no voy a violar la autonomía universitaria; no se opongan a que les auditen los recursos a la UAS porque hay un principio constitucional que establece que todo aquel que maneja recursos públicos está obligado a rendir cuentas”.

No es la autonomía de la Universidad la que está en entredicho, dijo, pero sí sus autoridades. “Déjenlos que se defiendan solos”, “no piensen que el Partido Sinaloense es la UAS; es el PAS el que violenta la autonomía y el que hizo la marcha y el volanteo de viernes y sábado”, “les queremos limpiar la Universidad porque se presume que están haciendo mal uso de los recursos; buscamos acabar con la corrupción, y no nos digan que es persecución política”, fueron algunas de las frases dichas en La Semanera de ayer.

Era el tema que traía en agenda y ni necesidad hubo de esperar a la ronda de preguntas formuladas por los periodistas. Es el tiempo apremiante para las partes indiciada y acusatoria que intentan colocar en la conversación pública las razones de cada cual, antes de que el sistema estatal de justicia resuelva las culpabilidades o inocencias con las evidencias disponibles y con el criterio de “la ley es dura, pero es la ley”. Minutos, horas y días para que fuera de los juzgados sea desahogado primero el juicio social.

El Gobernador inició narrando las secuencias de hechos que acabaron concediéndoles a los estudiantes, profesores y trabajadores de la UAS el derecho de elegir a los gobernantes universitarios, teniendo como parteaguas la lucha cruenta de 1972 que les costó la vida a los jóvenes María Isabel Landeros Avilés y Juan de Dios Quiñónez, creándose la primera Ley Orgánica de la casa de estudios y estableciéndose el voto social para nombrar al Rector.

Enseguida la forma de elección fue impugnada para implementar el llamado voto ponderado donde valía igual (50 por ciento el sufragio del alumnado e igual porcentaje el de los trabajadores) y finalmente el que dominó es el voto unitario, siendo Héctor Melesio Cuén Ojeda el último Rector que fue designado por dicho sistema. Después del cuatrienio de Cuén la elección la realiza el Consejo Universitario a propuesta de una Comisión de Postulación y ningún otro ha sido electo con el voto directo de los universitarios, por lo tanto, considera Rocha Moya, “no representan a la comunidad universitaria; a los últimos tres los ha nombrado un poder fáctico que es el líder de un partido y no los eligió el alumnado y los profesores”.

Al tema de la UAS le dedicó el Gobernador más de un cuarto del tiempo que duró la conferencia de prensa de los lunes, 40 minutos de las dos horas, manejando de manera pausada el discurso y cuidando la presunción de inocencia de los funcionarios universitarios a los que la Fiscalía General del Estado acusó por probable desempeño irregular de la función pública y delitos contra el servicio público.

Inclusive Rocha lamentó que estén involucradas en las carpetas de investigación dos personas a las que estima, el ex Tesorero Manuel de Jesús Lara Salazar, “que seguramente sólo recibía órdenes y las acataba”, y el ex Director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuén Díaz, preguntándose “¿por qué tiene un padre que meter a un hijo en ese tipo de problemáticas: No tengo la menor duda de que también recibía órdenes”.

En fin, este es el balance que hizo el Gobernador del tema de la judicialización de las denuncias penales contra el Rector Jesús Madueña Molina, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, e integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, dos días después de que contingentes que se dijeron defensores de la autonomía universitaria desplegaron consignas como “sí a la transparencia y rendición de cuentas, no a la intromisión del Gobierno”, “por la defensa de la autonomía universitaria, ¡vamos juntos!” y “sr. Gobernador, en vez de atacar a la UAS, debería presumirla por ser una de las mejores a nivel nacional”.

“Que no los malinformen, todo el recurso regular presupuestado vienen aquí y se les da. No voy a permitir que dejen de pagarles quincenas y aguinaldos, pero no anden luchando a favor de los que manotean el dinero”, les dijo Rocha a los trabajadores, maestros y estudiantes de la UAS.