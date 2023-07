El Mandatario, en su conferencia La Semanera, también garantizó a los universitarios que no les hará falta el dinero de sus quincenas ni de sus aguinaldos, pero que no anden luchando por quienes “pueden manotear el dinero”.

El Gobernador Rubén Rocha Moya pidió a los universitarios no defender al Rector Jesús Madueña Molina, ni al “señor que está encima del Rector” y recalcó que no es él quien está violando la autonomía, sino ellos.

“No, esos no son los que los representan realmente, que me disculpen, lo que se ha formulado en la Fiscalía y la ASE, que es la Auditoría Superior del Estado, es que hay una serie de presuntos desvíos, atracos y demás”.

“Yo no voy a permitir que les dejen de pagar ni quincenas ni aguinaldos, y si para eso hay que darle dinero les vamos a dar dinero, pero les pido un favor: no anden luchando a favor de los que pueden manotearlo antes de llegar a su destino el dinero que se les mandan”, expresó.

Rocha Moya también aseguró que la llamada lucha por la autonomía es falsa, que con las instituciones están tratando de terminar con actos de corrupción dentro de la universidad.

“Déjense de marchitas, que son las mismas”, expresó.

“A los trabajadores les digo, no; a los estudiantes les digo, no se distraigan en eso, no defiendan la corrupción, la universidad debe de ser el espacio de la sociedad más transparente. Debe de ser el espacio de la sociedad con mayor autoridad moral, porque ahí se forman los profesionistas, por lo tanto, no hagan caso ni al Rector, ni al señor que está arriba del Rector, de que se les está violando la autonomía y que hay persecución política, no, se está buscando acabar con la corrupción”.