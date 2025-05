CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, se fueron los Mayos Navojoa, a poco más de 700 kilómetros que separan el sur de Sonora de Tucson, Arizona, la nueva plaza de la Liga Mexicana del Pacífico.

El experimento se aprecia interesante y quién sabe qué tanto riesgoso,--eso lo habrá medido la asamblea de presidentes de equipos--, pero se animaron a cruzar la línea para llegar a una ciudad de más de medio millón de habitantes, 100 mil y fracción de ascendencia mexicana.

Y no, no se trata de la primera vez que equipos mexicanos tengan que ir a jugar pelota profesional a Estados Unidos. Los Potros de Tijuana y Águilas de Mexicali lo hicieron en la Liga Sunset, clase C, que operó entre 1947 y 1950.

Y en la Liga Mexicana tienen desde 1985 a los Tecolotes jugando en Laredo, Texas, al menos un encuentro de cada serie en casa del plantel de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Para la tribu es la segunda pausa en la etapa 2 de la LMP en la que se estrenaron en 1959-1960, retirándose después de la edición 1966-1967. Regresaron con renovados bríos en 1970-1971 en una expansión junto con los Algodoneros de Guasave.

En 60 participaciones, los Mayos lograron dos títulos y 10 subcampeonatos y atesoran en su acervo a la máxima figura del beisbol mexicano en Grandes Ligas, Fernando Valenzuela.

ROBERTO Osuna volvió por sus fueros con un relevo ciclónico en el que ponchó a dos en un episodio, trabajando por su séptimo salvamento, en la victoria de los Halcones de Softbank sobre los Luchadores de Nippon Ham, 5-2.

Osuna, quien aunque parezca antinatural no había ponchado a dos en una salida en 2025, redujo su efectividad a 4.00, en 18 innings y 19 apariciones. Suma 9 chocolates y 4 bases por bolas.

El ex bigleaguer (1-1), de 30 años, presenta un performance de 8-7, 67 rescates y 2.15 en carreras limpias, con 106 ponchados en 134 innings en tres campañas y fracción en la NPB.

UN día como hoy, en 1996: En San Francisco, la afición y los jugadores ignoran un ligero terremoto en el 3Com Park (4.8 en la escala de Richter) en el tercer inning y los Gigantes rompen un empate en el sexto para ganar 8-5 a los Expos.

Matt Williams conecta su undécimo jonrón e impulsó tres carreras para San Francisco, mientras que Henry Rodríguez disparó su decimoséptimo jonrón para Montreal.

Hoy es el cumpleaños del ex mánager y Salón de la Fama de Cooperstown, Bobby Cox (84) y de Bernardo Tatis (63), ex jugador y mánager bicampeón con los Diablos Rojos (2002-2003).

-“Si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje”.- Pablo Neruda.

EN seguidillas.- Carlos Peralta Quintero y su hombre de confianza por muchos años en la oficina de los Tigres de México, Cuauhtémoc Rodríguez, asistieron ayer a su primera junta de la Liga Arco en Guadalajara, donde oficialmente recibieron la franquicia de los Jaguares de Nayarit... Desde luego, también estuvo Víctor Cuevas Valenzuela, pero ahora representando a la patente de Tucson que en los próximos días tendrá un nombre de batalla que escogerán los aficionados... Mientras, en Monterrey, como si la LMP fuese culpable de la “graciosa huida” de los Sultanes, los medios informativos y plataformas aplicaron la “ley del hielo” al circuito invernal. Ya se les pasará.