Se libera Canal de Suez

Iniciamos ayer la semana con una jornada mixta para los principales índices accionarios del globo. Las bolsas en la unión americana terminaron la jornada con resultados encontrados, habiéndose mantenido buena parte de la sesión en terreno negativo luego de un viernes de máximos. El Dow Jones marcó ayer su séptimo máximo histórico del mes, mientras que el SP500 casi salva la sesión. Los inversionistas asimilaron el incumplimiento de llamadas de margen de Archegos Capital de Bill Hwang, que obligó a bancos a deshacer sus posiciones con pérdidas por casi 30 mil millones de dólares (el default más grande en una década).

El mercado también valoró la liberación del Canal de Suez, donde negocia 12 por ciento del comercio mundial, que comenzaba a convertirse en un problema a medida que los días de atasco se acumulaban. Los inversionistas también están atentos a la evolución de la pandemia, que además de Europa está incrementando su alcance en países como India y Brasil, aunque desde el viernes pareciera que el entusiasmo de vacunación estadounidense calmó esas preocupaciones.

Con la recuperación en puerta el mercado también vuelve a poner su ojo en la inflación, particularmente en el rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 años, que ayer volvió a rebasar 1.70 por ciento. Al final de la jornada servicios básicos, consumo básico y telecomunicaciones tuvieron los mejores desempeños, mientras que financieras y energía, además de tecnológicas, arrastraron el mercado a la baja.

En México, las bolsas cerraron su cuarta sesión positiva consecutiva, con lo que se acercaron a borrar la caída que significó la tercera semana de marzo, con indicios de la menor operación que será la semana corta. La aceleración de las ganancias matutinas llevó a los indicadores a su mejor desempeño en nueve sesiones y a acercar a marzo como el segundo mejor mes en más de dos años. Pareciera que las expectativas de recuperación económica a partir de la vacunación y estímulos estadounidenses reinan la operación, con inversionistas que, en el apartado local, no toman en cuenta las preocupaciones inflacionarias de la mayor economía del mundo.

Los inversionistas parecen haber descontado el temor a la tercera ola de la pandemia, que sucede en Europa y otros países menos desarrollados, además de la continuidad de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La mejora de las perspectivas para México continuó hoy con la revisión de algunos analistas al alza del crecimiento para 2021 y 2022.

En asuntos energéticos, observamos que los precios del petróleo subieron por segunda jornada al hilo, ya que los participantes del mercado esperan que Rusia respalde el nivel de producción de petróleo estable para el próximo encuentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, ganó 59 centavos para cerrar en 61.56 dólares, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, avanzó 41 centavos para cotizarse en 64.98 dólares el barril.

Rusia, mayor productor de crudo fuera de la OPEP, apoyará una producción de petróleo ampliamente estable en mayo, mientras busca un aumento relativamente pequeño de su nivel de bombeo para satisfacer la creciente demanda estacional. Rusia aumentó su producción de condensados de petróleo y gas a 10.22 millones de barriles por día en el período del 01 al 28 de marzo desde los 10.1 millones marcados en febrero.

Por otra parte, la autoridad que opera el Canal de Suez, en Egipto, dijo que logró reflotar y reorientar en 80 por ciento el buque Ever Given de Evergreen, con la intención de destrabar ese importante paso de mercancías entre Europa y Asia. No obstante, las interrupciones en la industria del transporte marítimo mundial podrían tardar semanas y posiblemente meses en despejarse, dijeron las principales líneas de transporte de contenedores.

En temas cambiarios, tenemos que con pocos cambios, el peso mexicano perdió terreno ante el dólar por primera vez en tres jornadas, en medio de menor liquidez en los mercados y de percepción de riesgo hacia México. De acuerdo a los registros de Banco de México, la moneda azteca cerró en el mercado interbancario en 20.62 pesos por dólar, presentando una depreciación de poco más de dos centavos respecto a su cierre previo.

Los inversionistas siguieron evaluando el riesgo interno derivado de la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos, pues, de acuerdo a algunos analistas, tiene el potencial de frenar la inversión en el país. Hacia adelante será importante la discusión en las comisiones en donde se decidirá si pasa al pleno de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, la economía estadounidense ha mejorado más de lo esperado y probablemente seguirá así en los próximos meses, por lo que el dólar sigue manteniendo su ventaja entre otras monedas emergentes y divisas. Si bien, el crecimiento económico más fuerte, impulsado por un gasto masivo, es un importante soporte subyacente al billete verde, el sentimiento de riesgo a una nueva ola de contagios covid-19 podría mitigarlo. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.