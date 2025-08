Seguridad sin Justicia

La Estrategia Nacional de Seguridad plantea que detener a quienes generan violencia reducirá la inseguridad en el País. Pero al analizar esta postura, surgen inconsistencias.

Su planteamiento se basa en el supuesto de que sólo algunas personas son generadoras de violencia y su detención reducirá la inseguridad en el País. Pero no basta con la detención de personas. Una vez aprehendidos, se requiere probar que son responsables de encabezar redes delincuenciales. Esa es tarea conjunta de policías y fiscales. En ese sentido, si bien las detenciones son un primer paso, sería bueno tener más claridad sobre qué ha sucedido cuando estos casos llegan a la Fiscalía y ante los Tribunales.

Necesitamos pruebas, no sólo detenciones

Medidas desesperadas

Ante la constante presión de los Estados Unidos por resultados en seguridad, no es sorprendente que se implementen medidas desesperadas. Una de ellas es la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Estamos ante un claro retroceso en derechos humanos, pero sirve para mostrar cifras más abultadas de personas encarceladas. No obstante, deja intacto el problema que mencionamos: no se comprueba la detención de las personas que verdaderamente son generadoras de violencia.

Revisando los resultados en incidencia delictiva, García Harfuch presumía una disminución del promedio diario de homicidios dolosos. Sin embargo, las cifras anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), parecen indicar un estancamiento en ese delito con mejoras marginales desde 2019.

Además, si consideramos la desaparición de personas como complemento a la cifra de homicidios dolosos, esta leve mejoría prácticamente desaparece, como se puede ver en las gráficas.

Como se puede apreciar en la gráfica que suma homicidios dolosos y personas desaparecidas por particulares, básicamente el fenómeno se ha mantenido estable al menos desde 2017. Es decir, llevamos ocho años sin resultados significativos.

Mientras no se investiguen y resuelvan los casos de desaparición de personas -de modo que no se les pueda registrar como homicidios dolosos-, y tampoco se condene a las personas responsables de los homicidios, la violencia no se va a reducir. Tampoco podemos asegurar que se estén atacando las causas que hagan descender estos delitos.

Por ello, no basta que la Estrategia de Seguridad se enfoque en las detenciones. Se requiere, además, que la Fiscalía tenga las capacidades para sostener la responsabilidad de estas personas como artífices de redes criminales ante los jueces.

Si bien la justicia demora el tiempo en que se desarrollan los procesos penales, eventualmente tendrían que impactar, por ejemplo, en los indicadores de impunidad. También tendrían que reflejar un descenso los homicidios y las desapariciones, que de acuerdo al reporte de Hallazgos 2023 tuvieron un porcentaje de impunidad casi absoluta: de 96.8 y 99.5 por ciento respectivamente.