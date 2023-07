david@bufetealvarez.com

En cuanto caen unas cuantas gotas de agua se va la luz y en cuanto cae una lluvia más o menos fuerte, se inunda la ciudad. No necesitamos ser unos genios para darnos cuenta de que si eso sucede es sencillamente por una razón: el sistema de drenaje y la distribución de energía eléctrica ya no aguantan más y no desde ahora sino desde varios años atrás. ¿Y cómo evitar que los servicios públicos colapsen? Precisamente para eso están los planes directores de desarrollo urbano.