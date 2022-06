En Mazatlán se permitirán nuevos fraccionamientos hasta que Jumapam diga que ya no se puede: Planeación

Hasta que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán diga que ya no se pueden desarrollar más fraccionamientos, se dejarán de otorgar permisos para su construcción, informó Jorge Estavillo Kelly.

“La Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, para poder aprobar un fraccionamiento, uno de los requisitos dice que tienen que entregar una factibilidad de servicios, entonces pues ese tema ya se lo tendrán que presentar ustedes a la Jumapam, mientras la Jumapam entregue factibilidad de servicios nosotros tenemos que confiar en lo que ellos mencionan”, dijo el director de Planeación y Desarrollo Urbano de Mazatlán.

-- Hay capacidad en servicios públicos?

“Sí hay capacidad, hasta que la Junta Municipal de Agua Potable diga que no se puede desarrollar, pues entonces ya no se van a poder otorgar permisos”, contestó.

Actualmente hay por lo menos cerca de 50 fraccionamientos en construcción en Mazatlán, y eso habla del desarrollo que está tendiendo esta ciudad.

“En construcción hay muchísimos, eso habla de la buena etapa que está viviendo nuestra ciudad, inclusive hay problemas con la mano de obra ahorita, los desarrolladores están empezando a importar gente de otros estados y bueno, eso es bueno, que haya empleo”, continuó.

Estavillo Kelly participó este jueves en la segunda sesión del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y del Comité Técnico de Municipalización, donde se aprobó en etapa preliminar la construcción de tres nuevos fraccionamientos.

Los fraccionamientos que se aprobaron en dicha sesión, realizada en la Sala de Cabildo, son Versalles Club Residencial, Valle de las Flores y La Cantera II.

Llama a recoger escombro a las afueras de casa

Estavillo Kelly también hizo un llamado a la ciudadanía para que no mantenga sucia la vía pública con material de construcción, escombro, grava o arena, pues mucha gente hace arreglos en su casa y tiene afuera estos materiales, y en el tiempo de lluvias eso causa un problema fuerte, las alcantarillas de empiezan a tapar y luego la gente dice que los tubos no son suficientes y no es eso.