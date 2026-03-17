Sheinbaum y Trump, dos discursos

Especialistas y académicos que trabajan el tema de la seguridad en Estados Unidos y México, plantean la urgente necesidad de incorporar al T-MEC un capítulo sobre seguridad en la región.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un discurso, con relación a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se repite una y otra vez, que se articula a partir de tres ideas centrales.

La primera contiene elogios a la Presidenta y suele decir, entre otras cosas, que le cae bien, que es inteligente, que es elegante y que tiene un lindo tono de voz.

De otro lado dice que la Presidenta le tiene miedo a los grupos del crimen organizado, que son el centro de la violencia en el Continente Americano.

Y que a la Presidenta le ha dicho, en repetidas ocasiones, que permita que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan de manera directa en México, para combatir a los grupos del crimen organizado.

Personal de la Cancillería me ha dicho que Trump, en las últimas llamadas, le ha solicitado autorización para con drones atacar posiciones de los grupos criminales, a los que las agencias de seguridad estadounidense dan seguimiento.

La Presidenta articula su discurso a partir de cuatro grandes ideas: La defensa de la soberanía nacional, y en ese marco los altos niveles de cooperación con el Gobierno y Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Y que le ha dicho al Presidente Trump que, en el marco de la cooperación, no se contempla la intervención directa de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, y que le toca al Gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas hacia México y reducir los niveles de consumo de droga en su país.

Trump siempre está a la ofensiva y la Presidenta siempre está a la defensiva y desde ahí articula su posición, que se repite a la manera de un mantra.

La Presidenta debe cambiar los términos de la relación y tomar la iniciativa a través de plantear la necesidad de que en el T-MEC se contemple un capítulo de la seguridad compartida entre Canadá, Estados Unidos y México.

Un capítulo que nace de una visión compartida ante lo grave que resulta el avance de los grupos del crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos, y también los problemas de salud creados por el consumo de drogas.

Especialistas y académicos que trabajan el tema de la seguridad en Estados Unidos y México, plantean la urgente necesidad de incorporar al T-MEC un capítulo sobre seguridad en la región.

En lugar de sólo reaccionar a la defensiva, la Presidenta debe tomar la ofensiva y convertirse en la promotora del capítulo de la seguridad en el T-MEC.

Está en el marco de los intereses del País y los suyos en lo personal como Presidenta, aleja la posibilidad de una intervención directa de parte del gobierno de Trump, que, de darse, el Gobierno de México no podría evitarlo.

De no hacerlo seguirá este ritual en que se han convertido ambos discursos, uno a la ofensiva y el otro a la defensiva, pero siempre en los mismos términos.