México y EU arrancan el 16 de marzo revisión del T-MEC, sin Canadá en primera ronda

México y Estados Unidos anunciaron el inicio formal de discusiones bilaterales para preparar la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con una primera ronda de negociaciones programada para el 16 de marzo.

El anuncio fue realizado conjuntamente por Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, y Jamieson Greer, quien encabeza la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), quienes confirmaron que esta primera fase de conversaciones se desarrollará en formato bilateral, sin la participación de Canadá.

”Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el Embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”, declaró Ebrard en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Ebrard y Greer instruyeron a sus respectivos equipos negociadores para iniciar conversaciones técnicas sobre las medidas necesarias a fin de garantizar que los beneficios del acuerdo comercial se concentren principalmente entre los países signatarios del bloque norteamericano.

Según el comunicado de la USTR, las prioridades de esta primera ronda comprenden tres ejes: la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de regiones externas al bloque, el fortalecimiento de las reglas de origen del T-MEC y el refuerzo de la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

El Secretario de Economía precisó que entre los temas de discusión se analizará la forma de incrementar la producción y la integración regionales para fortalecer la competitividad del bloque frente a otras latitudes.

“Vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo”, indicó.

La primera sesión entre los equipos negociadores de ambos países tendrá lugar durante la semana del 16 de marzo y, a partir de ese encuentro, está previsto que las reuniones se realicen de manera periódica como parte del proceso formal de Revisión Conjunta.

El comunicado no detalló una agenda específica ni plazos intermedios para la sesión inaugural.

El inicio de las conversaciones contrasta con declaraciones previas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 13 de enero, durante una visita a la planta de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, cuestionó públicamente la utilidad del acuerdo para su país y lo calificó de “irrelevante”, al tiempo que señaló que Canadá sí tiene interés en mantener el tratado vigente, pero que Estados Unidos no lo necesita.

Durante la conferencia matutina del 5 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó confianza en que Canadá se mantendría en el T-MEC y señaló que el plan de acción económico con minerales críticos y cadenas de suministro que México y ese país perfilan reforzará la relación bilateral entre ambas naciones.

Reiteró el compromiso del Gobierno federal con el fortalecimiento del acuerdo trilateral y subrayó que la economía mexicana “está sólida y va muy bien”.

La revisión del T-MEC es el mecanismo establecido en el propio tratado para evaluar su funcionamiento tras seis años de vigencia, con fecha límite el 1 de julio de 2026.

De aprobarse su continuidad en esa fecha, el tratado se extendería automáticamente por 16 años adicionales.

En caso de no alcanzarse consenso entre las tres partes, Estados Unidos podría determinar que no se llegó a un acuerdo y la revisión continuaría en 2027, según el mecanismo de la cláusula sunset contemplada en el propio tratado.

El proceso bilateral entre México y Estados Unidos se desarrolla en el marco de las cuatro conclusiones estratégicas que Ebrard presentó ante Sheinbaum Pardo y el Senado de la República en enero de 2026: mantener en vigor el T-MEC al considerarlo un pilar esencial para el desarrollo nacional, fortalecer el mecanismo de solución de controversias para evitar decisiones unilaterales, y garantizar el cumplimiento de las cartas paralelas, en las que se han registrado omisiones importantes en sectores como el del acero.

Según fuentes de la SE, en reuniones preparatorias previas celebradas en Washington también se abordaron temas relacionados con aranceles de la sección 232, la evolución de la industria automotriz, la exportación e importación de minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.