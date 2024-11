Sinaloa: lecciones de otras guerras

Habrá que pensar, documentar y estudiar qué nuevos abordajes y evidencias pueden servir para articularnos desde la sociedad civil, la empresa, el Gobierno, los medios y la academia, con el objetivo de salir de la crisis actual pero, sobre todo, para que no se repita nunca más.

Las disputas

pueden durar años

Disputas que explotan

pero se apagan lento

Pero así la gente identifique sus causas y las vea venir, las guerras no detonan al día siguiente de los hechos que las desatan, sino que pueden pasar varias semanas en lo que los liderazgos de las facciones planean, se reagrupan y preparan; incluso, hay evidencia de que en muchos casos buscan llegar a arreglos que no impliquen violencia.

El rol de los

generadores de violencia

La pregunta que todo mundo se hace en Culiacán y buena parte de México es ¿cuándo acabará esta guerra?

Nadie tiene la respuesta, pero la experiencia de las dos disputas ya mencionadas es que la violencia comenzó a descender cuando los principales generadores de la misma fueron neutralizados. Neutralizados significa que sean asesinados por la facción contraria o abatidos/detenidos por las autoridades.

En el caso de la disputa 2008-20011, la curva de homicidios comenzó a descender una vez que Arturo Beltrán cayó frente a la Marina en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2019. “El Barbas” llevaba meses a salto de mata pues era uno de los objetivos estratégicos del Gobierno federal por su gran capacidad generadora de violencia.

Algo similar ocurrió tras la detención de Dámaso López Núñez en la Ciudad de México en mayo de 2017. Unos meses después, el 27 de julio de ese mismo año, su hijo Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, se entregó al Gobierno de Estados Unidos tras verse acorralado por la facción de los Guzmán en Sinaloa.

En ambos casos, las curvas de homicidios comenzaron a descender, sí, pero dejando una gran cantidad de víctimas en el proceso. Por eso neutralizar los liderazgos de las facciones en disputa debe ser la prioridad, mas no la única estrategia.

En conclusión, no tenemos una experiencia en la que disputas de este tipo se hayan contenido drásticamente o de inmediato; menos aún costar miles de vidas. Además, esta guerra muestra dinámicas diferentes que abordaré en una próxima entrega.

De modo que habrá que pensar, documentar y estudiar qué nuevos abordajes y evidencias pueden servir para articularnos desde la sociedad civil, la empresa, el Gobierno, los medios y la academia, con el objetivo de salir de la crisis actual pero, sobre todo, para que no se repita nunca más. Habrá que abandonar los viejos esquemas porque queda claro que, entre otras cosas, la militarización que hemos consolidado en las últimas dos décadas no alcanza para construir una paz sostenible.

Leoluca Orlando cita en su libro “Fighting the Mafia and renewing the Sicilian Culture” al filósofo danés Sören Kierkegaard: “el dilema de los seres humanos es que estamos condenados a vivir la vida hacia adelante, pero entenderla hacia atrás”. Aprovecho la cita para lo mismo: los culichis llevamos tanto tiempo viviendo en la lógica mafiosa que nos han impuesto los criminales, que pareciera que no hay más salida que volver al mal equilibrio de la “pax narca”. Tanto así, que a diario escucho la falsa idea de que debemos tomar partido por uno u otro bando y que eso hasta “nos conviene”.

Creo que sí hay salida porque Sicilia, Chicago y La Laguna la tuvieron. Será difícil y tendrá un alto costo, pero esta es la tierra en la que nacimos, crecimos y que dejaremos a nuestros hijos, deberíamos defenderla con la misma intensidad que aquellos que ahora se hacen la guerra.

Este artículo fue publicado este domingo en el diario El País, de España.