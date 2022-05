Somniloquia

El hablar dormido generalmente ocurre durante un despertar transitorio del sueño no-MOR/REM. También puede ocurrir durante el sueño MOR/REM, en cuyo caso representa una traslación motora del habla del sueño (las palabras dichas en el sueño son pronunciadas en voz alta). El somnílocuo no es consciente de su propia vocalización y su discurso no relaciona entre lo real y lo irreal.

Causas

Es algo más común de lo que se cree, pero como no somos conscientes de lo que estamos diciendo y como tampoco recordamos qué fue lo que dijimos, los cuestionamientos acerca de si mencionamos algo vergonzoso o algo que no debía mencionarse, son muy recurrentes. Especialmente por el hecho de que hay quienes sostienen que es posible que en nuestro discurso nocturno se revelen algunos de los deseos subconscientes. Las investigaciones han demostrado que generalmente no se trata de algo interesante, sino que más bien, mayoritariamente, se trata de discursos sin sentido y con una escasa duración de entre 1 y 2 segundos. Sin embargo, no deja de ser un acto fascinante si tenemos en cuenta las formas en la que se desarrolla.

Hay que tener en cuenta que no es una enfermedad, es muy normal entre los niños, pero si la persona tiene somniloquías frecuentemente, es posible que sea por alguna de estas causas, o síntoma de ellas:

- El sonambulismo

- El síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño

- Los terrores nocturnos - terror intenso, alaridos, gritos

- Los trastornos alimenticios relacionados con el sueño

- Las jornadas intensas, estrés, cansancio

- La trisomía

No necesariamente debería ser por estas causas, puede ser completamente normal aunque la persona que tenga somniloquías muy frecuentes o poco frecuentes.

También se ha podido apreciar que los periodos de gran estrés, la ansiedad, el consumo de alcohol y la fiebre pueden provocar o agudizar este fenómeno. Además, puede ocurrir cuando la persona duerme en un entorno que le resulta poco familiar.