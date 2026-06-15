El Papa León XIV constató que nuestra sociedad tiene una gran capacidad y potencial, pero necesitamos discernir el alma de lo que estamos generando.

En el encuentro realizado en el Movistar Arena de Madrid, el Papa León XIV centró su discurso en el arte de tejer redes culturales. Comenzó haciendo una pregunta vital: “¿qué herencia estamos dejando al futuro y por ende, qué tipo de comunidad estamos construyendo?”.

Constató que nuestra sociedad tiene una gran capacidad y potencial, pero necesitamos discernir el alma de lo que estamos generando: “De lo contrario, corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del porqué, para qué, con quién y para quién se produce”.

Precisó que la cuestión fundamental consiste en: “¿qué significa ser verdaderamente humano?”, y que la persona humana es “el camino primero y fundamental de la Iglesia”; misión que se desarrolla a través de la cultura, por lo que cabría preguntarse: “qué es lo que hoy sembramos, qué es lo que florece y qué se marchita silenciosamente en nuestra sociedad; qué valores estamos preservando y cuáles estamos dejando morir”. El arte, rubricó, “debe ser una alternativa a la violencia”.

Por eso, es importante desarrollar el arte de tejer redes: “Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad; que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses; que el arte no tenga como fin sólo a las élites; que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio; que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz”.

Indicó que, en segundo lugar, tejer redes es crear juntos: “La fe es alegría y por eso crea belleza”. Agregó: “Tejer redes significa, en tercer lugar, servir de modo desinteresado”.

¿Tejo redes culturales?